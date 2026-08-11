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बिजली विभाग का एसडीओ करा रहा था अस्पताल से बच्चे की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई कारस्तानी, गिरफ्तार

By Yogesh Yadav
घाटमपुर (कानपुर), संवाददाता
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यूपी के कानपुर में बिजली विभाग का एसडीओ बच्चा चोरी कराते पकड़ा गया है। उसने बच्चा चोरी के लिए एएनएम से पांच लाख में सौदा किया था। बच्चा चुराकर भागते समय एएनएम गेट पर ही पकड़ी गई।

Electricity Department SDO child theft
बच्चा चुराकर भागते सीसीटीवी में कैद महिला (बाएं) और गिरफ्तार किया गया एसडीओ।

यूपी के कानपुर में बिजली विभाग का एसडीओ एक महिला के द्वारा सरकारी अस्पताल से बच्चे की चोरी करा रहा था। सीसीटीवी में महिला की कारस्तानी कैद हुई। झोले में बच्चे को लेकर जाते हुए अस्पताल के गेट पर ही महिला को पकड़ लिया गया। पहले तो महिला ने खूब टालमटोल किया फिर खुद सबकुछ कबूल लिया। लेकिन महिला ने एसडीओ का नाम नहीं लिया। महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। घटना घाटमपुर सीएचसी में 10 मई को घटी थी। पुलिस ने महिला को जेल भेजने के बाद उसके मोबाइल फोन और सीडीआर की जांच शुरू की तो पता चला कि एसडीओ से बहुत ज्यादा बातें करती थी। इसके बाद एसडीओ को पकड़ा गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।

एसडीओ हमीरपुर के मौदहा में तैनात में तैनात है। बच्चा चोरी करते पकड़ी गई महिला संविदा पर एएनएम है। उससे पांच लाख रुपये में बच्चा चुराने की डील हुई थी। महिला की सीडीआर के आधार पर एसडीओ को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने भी अपना अपराध कबूल कर लिया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

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नवजात को झोले में भरकर भाग रही थी

घाटमपुर सीएचसी में 10 मई को बम्हौरी गांव निवासी अवनीश की पत्नी मंजू को प्रसव पीड़ा के कारण भर्ती कराया गया था। यहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। दिनभर सीएचसी में एक महिला मौजूद रही। रात करीब नौ बजे एक महिला उसके बेड के पास आई और मौका पाकर नवजात को झोले में भरकर भागने लगी। बच्चे को उठाते देख मंजू ने शोर मचाया। इसके बाद बच्चा लेकर भाग रही महिला गेट पर ही पकड़ ली गई।

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महिला को जेल भेजकर पुलिस शांत नहीं बैठी

पकड़ी गई महिला की पहचान बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र के अनुवान गांव की विनोद की पत्नी 42 वर्षीय गीता के रूप में हुई। वह पुखरायां के देवीपुर में संविदा पर एएनएम के पद पर काम रही थी। महिला को जेल भेजने के बाद भी पुलिस शांत नहीं बैठी। उसने मामले की जांच शुरू की। इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया ने बताया कि जांच में पता चला कि महिला महोबा में तैनात एसडीओ रामकुमार वर्मा से मोबाइल पर नियमित बात करती थी।

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बेटे की चाहत में कराई थी चोरी

मकुमार सजेती थाना क्षेत्र के सूखापुर गांव का रहने वाला है। रविवार को पुलिस ने एसडीओ को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी दो बेटियां हैं। बेटे की चाहत में उसने एएनएम से संपर्क किया और पांच लाख रुपये का लालच देकर उससे बच्चा चुरवाया था। अपराध कबूल करते ही पुलिस ने एसडीओ को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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