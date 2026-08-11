बिजली विभाग का एसडीओ करा रहा था अस्पताल से बच्चे की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई कारस्तानी, गिरफ्तार

यूपी के कानपुर में बिजली विभाग का एसडीओ बच्चा चोरी कराते पकड़ा गया है। उसने बच्चा चोरी के लिए एएनएम से पांच लाख में सौदा किया था। बच्चा चुराकर भागते समय एएनएम गेट पर ही पकड़ी गई।

यूपी के कानपुर में बिजली विभाग का एसडीओ एक महिला के द्वारा सरकारी अस्पताल से बच्चे की चोरी करा रहा था। सीसीटीवी में महिला की कारस्तानी कैद हुई। झोले में बच्चे को लेकर जाते हुए अस्पताल के गेट पर ही महिला को पकड़ लिया गया। पहले तो महिला ने खूब टालमटोल किया फिर खुद सबकुछ कबूल लिया। लेकिन महिला ने एसडीओ का नाम नहीं लिया। महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। घटना घाटमपुर सीएचसी में 10 मई को घटी थी। पुलिस ने महिला को जेल भेजने के बाद उसके मोबाइल फोन और सीडीआर की जांच शुरू की तो पता चला कि एसडीओ से बहुत ज्यादा बातें करती थी। इसके बाद एसडीओ को पकड़ा गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।

एसडीओ हमीरपुर के मौदहा में तैनात में तैनात है। बच्चा चोरी करते पकड़ी गई महिला संविदा पर एएनएम है। उससे पांच लाख रुपये में बच्चा चुराने की डील हुई थी। महिला की सीडीआर के आधार पर एसडीओ को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने भी अपना अपराध कबूल कर लिया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

नवजात को झोले में भरकर भाग रही थी घाटमपुर सीएचसी में 10 मई को बम्हौरी गांव निवासी अवनीश की पत्नी मंजू को प्रसव पीड़ा के कारण भर्ती कराया गया था। यहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। दिनभर सीएचसी में एक महिला मौजूद रही। रात करीब नौ बजे एक महिला उसके बेड के पास आई और मौका पाकर नवजात को झोले में भरकर भागने लगी। बच्चे को उठाते देख मंजू ने शोर मचाया। इसके बाद बच्चा लेकर भाग रही महिला गेट पर ही पकड़ ली गई।

महिला को जेल भेजकर पुलिस शांत नहीं बैठी पकड़ी गई महिला की पहचान बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र के अनुवान गांव की विनोद की पत्नी 42 वर्षीय गीता के रूप में हुई। वह पुखरायां के देवीपुर में संविदा पर एएनएम के पद पर काम रही थी। महिला को जेल भेजने के बाद भी पुलिस शांत नहीं बैठी। उसने मामले की जांच शुरू की। इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया ने बताया कि जांच में पता चला कि महिला महोबा में तैनात एसडीओ रामकुमार वर्मा से मोबाइल पर नियमित बात करती थी।