electricity department s je accused of exploiting a widow rape and threat case filed बिजली विभाग के जेई पर विधवा के शोषण का आरोप, दर्ज हुआ रेप और धमकी का केस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newselectricity department s je accused of exploiting a widow rape and threat case filed

बिजली विभाग के जेई पर विधवा के शोषण का आरोप, दर्ज हुआ रेप और धमकी का केस

महिला के अनुसार मुकुल यादव बरेली में उसके मोहल्ले में एक मकान में किराए पर रहता था। मुकुल यादव विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। पति की मौत के बाद मुकुल उसी के मकान में किराए पर रहने लगा। लच्छेदार बातों में फंसाकर मदद करने लगा। सात साल तक शोषण किया।

Ajay Singh लखनऊ (काकोरी), संवाददाताWed, 17 Sep 2025 05:57 AM
share Share
Follow Us on
बिजली विभाग के जेई पर विधवा के शोषण का आरोप, दर्ज हुआ रेप और धमकी का केस

यूपी के बरेली में रहने वाली एक विधवा महिला को शादी का झांसा देकर सात साल तक शोषण के आरोपी बिजली विभाग के जेई मुकुल यादव पर दुष्कर्म और धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा पारा थाने में दर्ज हुआ। मुकुल मूल रूप से गाजियाबाद सेक्टर नौ विजयनगर के रहने वाले हैं, जबकि महिला बरेली की है।

इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह के मुताबिक महिला के पति का 2017 में देहांत हो गया था। महिला के आठ वर्षीय बेटी है। महिला के अनुसार बरेली में ही उसके मकान में गाजियाबाद के सेक्टर नौ विजय नगर निवासी मुकुल यादव बरेली में उसके मोहल्ले में एक मकान में किराए पर रहता था। मुकुल यादव विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। पति की मौत के बाद मुकुल उसी के मकान में किराए पर रहने लगा। लच्छेदार बातों में फंसाकर मदद करने लगा। फिर शादी का झांसा देकर लिवइन में रहने लगा। सात साल तक शोषण किया। मुकुल नैनीताल, मसूरी और हरिद्वार में लेकर रहा। मुकुल का ट्रांसफर लखनऊ में हो गया।

ये भी पढ़ें:जीजा के अपहरण में साला जेल गया तो सपोर्ट में आई बहन, बोली-पति है जल्लाद

पारा में मोहान रोड़ स्थित शकुंतला विश्वविद्यालय के पास कनक पैलेस शान सिटी में रहकर रेजीडेंसी उपकेंद्र में तैनात है। मुकुल ने बरेली निवासी महिला से विवाह कर लिया। विवाह के बाद मुकुल का व्यवहार बदल गया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। दूसरी शादी का विरोध करने पर मुकुल ने महिला में आईआईएम रोड़ स्थित निजी होटल में बुलाया और महिला के फ़ोन से फ़ोटो और वीडियो डिलीट कर मारपीट करते हुए महिला और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। महिला ने आरोपी मुकुल यादव पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी मुकुल की तलाश की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:70 साल के बुजुर्ग ने दोस्त की 14 साल बेटी से किया रेप, लड़की प्रेग्नेंट

महिला को घसीटकर की छेड़छाड़ और पीटा

वहीं लखनऊ के ही एक अन्य मामले में एनजीओ में नौकरी लगवाने के बहाने जालसाजों ने एक महिला से 1.72 लाख रुपए ऐंठ लिए। महिला का आरोप है कि नौकरी न लगने पर बीते 12 जून को जालसाज ने रुपए लौटाने के बहाने उन्हें नाका स्थित होटल में बुलाकर छेड़छाड़ की। विरोध पर बाल पकड़कर घसीटा और उन्हें लात-घूसों से पीटा। पीड़िता की तहरीर पर नाका पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। वृंदावन कॉलानी निवासी पीड़िता के मुताबिक शामली निवासी मोहम्मद नवाब चौधरी ने एक एनजीओ में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। बातों में आकर उन्होंने मोहम्मद नवाब चौधरी को 1.72 लाख रुपए दे दिए। रुपये मांगने पर नवाब ने नाका स्थित होटल विश्वनाथ बुलाया और साथियों के साथ पीटा।

UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |