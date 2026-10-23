बिजली चेकिंग का आज से बड़ा अभियान, इन लोगों को काटा जाएगा कनेक्शन
बिजली बिल बकाएदारों के खिलाफ विभाग बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। शुक्रवार से शुरू हो रहे अभियान में पांच हजार से ज्यादा के बकाएदार निशाने पर हैं।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। बिजली बिल जमा न करने वाले लोग अब होशियार हो जाएं। शुक्रवार से बकाएदारों की जांच के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलने जा रहा है। इस दौरान जिस किसी का भी पांच हजार से अधिक का बकाया मिलेगा, उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ में लेसा ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोगों से अपने बकाया बिजली बिल तत्काल जमा करने की अपील भी की गई है। एक बार बिजली कनेक्शन कटने पर पेनाल्टी के साथ नया चार्ज देने पर जुड़वाना होगा। इससे लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी।
लखनऊ मध्य जोन के मुख्य अभियंता रवि अग्रवाल ने कहा कि बकाएदारों को पहले ही एसएमएस के माध्यम से समय से बिल जमा करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। बड़े बकाएदारों को बिल न जमा करने पर कनेक्शन काटे जाने की चेतावनी भी दी गई है। ऐसे बकाएदारों के खिलाफ शुक्रवार से अभियान शुरू किया जाएगा। बिजली कनेक्शन कटने से बचाने के लिए लोगों को अपना बिल तत्काल जमा कर देना चाहिए।
बिजली चोरी में तीन के खिलाफ कार्रवाई
वहीं, गोमती नगर विस्तार में 28 परिसरों की जांच में तीन उपभोक्ता सीधे खंभे से बिजली इस्तेमाल करते मिले। सेक्टर-4 में जितेंद्र प्रजापति और मुलायम सिंह के अलावा जुग्गौर की शिवसिटी में सन्नो के परिसर में चोरी पकड़ी गई। तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
कबीर नगर उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में बत्ती गुल
उधर, कबीर नगर उपकेंद्र में तकनीकी खराबी से गुरुवार सुबह सात बजे बिजली गुल हो गई। इससे जुड़े इलाकों में सुबह 10:30 बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। करीब साढ़े तीन घंटे बिजली न आने से 50 हजार लोगों को परेशानी हुई। पानी की किल्लत के साथ स्कूल और कार्यालय जाने में भी देरी हुई। पंडित खेड़ा, हंस खेड़ा, गोकुल स्टेट, काशीराम कॉलोनी, शुभम सिटी, सन सिटी, मुन्नू खेड़ा, चुन्नू खेड़ा, डूडा कॉलोनी, गायत्री पुरम, आसरा कॉलोनी, कृष्ण विहार समेत कई कॉलोनियां प्रभावित रहीं।
महानगर सहित कई क्षेत्रों में आज रहेगा बिजली संकट
इसके साथ ही सीएम ग्रिड योजना के कार्य, ट्रांसफार्मर लगाने और पेड़ों की छंटाई के चलते शुक्रवार को कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। न्यू हैदराबाद में सुबह 11 से दोपहर दो बजे, पेपरमिल कॉलोनी में दोपहर 12 से दो बजे, महानगर में सुभाष पार्क उपकेंद्र के सीआईडी फीडर पर 11 केवी और एलटी लाइनों के पास पेड़ों की छंटाई की जाएगी। इससे दोपहर एक से तीन बजे और अलीगंज में सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे आसपास की कॉलोनियों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।