बिजली एकाउंटेंट ने अपने और परिवार के खाते में ट्रांसफर कर लिए सात करोड़, अब बड़ा ऐक्शन
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बिजली विभाग में तैनात एक एकाउंटेंट ने सात करोड़ रुपए अपने और अपने रिवार के खाते में ट्रांसफर कर लिए। यह पैसा विद्युतीकरण के लिए एक कार्यदायी संस्था को देना था। मामले की जांच के बाद अब एकाउंटेंट को बर्खास्त कर दिया गया है।
यूपी के बिजली विभाग में गजब गड़बड़झाला हुआ आया है। यहां एकाउंटेंट (लेखाकार) केशवेंद्र द्विवेदी ने करीब सात करोड़ रुपए अपने और अपने परिवार वालों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिए। यह पैसे विद्युतीकरण के कार्यदायी संस्था को दिया जाना था। मामला पकड़े जाने के बाद एकाउंटेंट को पहले निलंबित कर गिरफ्तार किया गया। अब उसे नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया है। गबन की गई बिजली विभाग की तीन करोड़ 13 लाख 91 हजार की राशि वसूली जा चुकी है। अब तीन करोड़ 76 लाख 65 हजार रुपये की रिकवरी की कोशिश हो रही है।
आरोपी एकाउंटेंट मूलरूप से प्रयागराज का रहने वाला है। मामला उजागर होने के बाद ‘हिन्दुस्तान’ ने इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठाया था। कई दिनों तक समाचारीय शृंखला ‘डिस्कॉम का लगा दिया काम’ चर्चा में रही। गोरखपुर के तत्कालीन मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक (लेखा) संतोष कुमार मिश्रा तथा वरिष्ठ लेखाकार नरेंद्र कुमार पांडेय की कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अब एकाउंटेंट को बर्खास्त करने की बड़ी कार्रवाई की गई है।
क्या है पूरा मामला
राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 27 मार्च 2004 को कार्यदायी संस्था मेसर्स एनसीसी लिमिटेड (हैदराबाद) को छह करोड़ 90 लाख 57 हजार रुपये का भुगतान किया जाना था, लेकिन लेखाकार केशवेंद्र ने फर्जीवाड़ा कर पूरी राशि अपने और परिवार के खाते में ट्रांसफर करा ली थी। लेखाकार के खाते में एक साथ इतनी बड़ी रकम आने पर बैंक अधिकारियों के कान खड़े हो गए। उन्होंने पूर्वांचल डिस्कॉम प्रबंधन को सूचना दी।
इसी बीच कार्यदायी संस्था ने भी खाते में पैसा नहीं आने की शिकायत की। तब तत्कालीन निदेशक (वित्त) संतोष जड़िया ने जांच की तो पता चला कि लेखाकार ने लगभग सात करोड़ का गबन कर लिया है। निदेशक ने इसकी सूचना एमडी को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एमडी ने लेखाकार को तत्काल निलंबित कर दिया। उससे पूछताछ की गई। उसके खिलाफ चितईपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।
पूछताछ के दौरान फरार
विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लेखाकार से पूछताछ कर रहे थे। इसी बीच वह अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया था। लगभग तीन महीने बाद पुलिस को चकमा देकर केशवेंद्र ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। वह लगभग आठ महीने जेल में रहा। बाद में उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद से वह लापता था। उसने दोबारा संबंद्ध खंड में ज्वाइनिंग नहीं दी।
पत्नी और रिश्तेदारों के खाते में भेजे रुपये
जांच में पता चला कि लेखाकार ने गबन के रुपये अपनी पत्नी और कई रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किए थे। लेखाकार की पत्नी भी बिजली विभाग में इसी पद पर है। बताया जाता है कि लेखाकार ने सबसे अधिक रुपये अपनी पत्नी के खाते में ही भेजे थे।
शहर के कई इलाकों में बनाई अकूत संपत्ति
लेखाकार ने गबन के रुपयों से शहर के कई पॉश इलाके में डुप्लेक्स खरीद लिये थे। कई फ्लैट अपनी पत्नी के नाम लिया था। प्रयागराज में भी संपत्ति बना ली थी। गबन का मामला सामने आने के बाद हुई पड़ताल में पता चला कि आरोपी लेखाकार लग्जरी लाइफ जीता था। महंगी घड़ियां पहनता था। उसके मोबाइल और लैपटॉप की कीमत लाखों में थी। उसने एक लग्जरी कार भी खरीदी थी।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।