बिजली एकाउंटेंट ने अपने और परिवार के खाते में ट्रांसफर कर लिए सात करोड़, अब बड़ा ऐक्शन

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बिजली विभाग में तैनात एक एकाउंटेंट ने सात करोड़ रुपए अपने और अपने रिवार के खाते में ट्रांसफर कर लिए। यह पैसा विद्युतीकरण के लिए एक कार्यदायी संस्था को देना था। मामले की जांच के बाद अब एकाउंटेंट को बर्खास्त कर दिया गया है।

यूपी के बिजली विभाग में गजब गड़बड़झाला हुआ आया है। यहां एकाउंटेंट (लेखाकार) केशवेंद्र द्विवेदी ने करीब सात करोड़ रुपए अपने और अपने परिवार वालों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिए। यह पैसे विद्युतीकरण के कार्यदायी संस्था को दिया जाना था। मामला पकड़े जाने के बाद एकाउंटेंट को पहले निलंबित कर गिरफ्तार किया गया। अब उसे नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया है। गबन की गई बिजली विभाग की तीन करोड़ 13 लाख 91 हजार की राशि वसूली जा चुकी है। अब तीन करोड़ 76 लाख 65 हजार रुपये की रिकवरी की कोशिश हो रही है।

आरोपी एकाउंटेंट मूलरूप से प्रयागराज का रहने वाला है। मामला उजागर होने के बाद ‘हिन्दुस्तान’ ने इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठाया था। कई दिनों तक समाचारीय शृंखला ‘डिस्कॉम का लगा दिया काम’ चर्चा में रही। गोरखपुर के तत्कालीन मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक (लेखा) संतोष कुमार मिश्रा तथा वरिष्ठ लेखाकार नरेंद्र कुमार पांडेय की कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अब एकाउंटेंट को बर्खास्त करने की बड़ी कार्रवाई की गई है।

क्या है पूरा मामला राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 27 मार्च 2004 को कार्यदायी संस्था मेसर्स एनसीसी लिमिटेड (हैदराबाद) को छह करोड़ 90 लाख 57 हजार रुपये का भुगतान किया जाना था, लेकिन लेखाकार केशवेंद्र ने फर्जीवाड़ा कर पूरी राशि अपने और परिवार के खाते में ट्रांसफर करा ली थी। लेखाकार के खाते में एक साथ इतनी बड़ी रकम आने पर बैंक अधिकारियों के कान खड़े हो गए। उन्होंने पूर्वांचल डिस्कॉम प्रबंधन को सूचना दी।

इसी बीच कार्यदायी संस्था ने भी खाते में पैसा नहीं आने की शिकायत की। तब तत्कालीन निदेशक (वित्त) संतोष जड़िया ने जांच की तो पता चला कि लेखाकार ने लगभग सात करोड़ का गबन कर लिया है। निदेशक ने इसकी सूचना एमडी को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एमडी ने लेखाकार को तत्काल निलंबित कर दिया। उससे पूछताछ की गई। उसके खिलाफ चितईपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।

पूछताछ के दौरान फरार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लेखाकार से पूछताछ कर रहे थे। इसी बीच वह अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया था। लगभग तीन महीने बाद पुलिस को चकमा देकर केशवेंद्र ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। वह लगभग आठ महीने जेल में रहा। बाद में उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद से वह लापता था। उसने दोबारा संबंद्ध खंड में ज्वाइनिंग नहीं दी।

पत्नी और रिश्तेदारों के खाते में भेजे रुपये जांच में पता चला कि लेखाकार ने गबन के रुपये अपनी पत्नी और कई रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किए थे। लेखाकार की पत्नी भी बिजली विभाग में इसी पद पर है। बताया जाता है कि लेखाकार ने सबसे अधिक रुपये अपनी पत्नी के खाते में ही भेजे थे।