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यूपी में बिजली की मांग ने सभी रिकॉर्ड तोड़े, भीषण गर्मी में लड़खड़ाई आपूर्ति संभालने में जुटे अफसर

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाता
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उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार की रात बिजली की मांग 31863 मेगावाट पहुंच गई। रिकॉर्ड सप्लाई के बाद भी संकट बरकरार है। आपूर्ति लड़खड़ा गई है।

यूपी में बिजली की मांग ने सभी रिकॉर्ड तोड़े, भीषण गर्मी में लड़खड़ाई आपूर्ति संभालने में जुटे अफसर

यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग ने अब तक के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। रिकार्ड डिमांड के बीच प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा गई है। खास बात यह है कि बिजली की रिकार्ड सप्लाई के बावजूद प्रदेश में बिजली संकट बरकरार है। 10 जून की रात बिजली की मांग 31,894 मेगावाट तक पहुंच गई, जो अब तक की सर्वाधिक डिमांड है। नतीजा यह है कि बिजली न मिलने से परेशान उपभोक्ताओं के 1912 पर शिकायती फोनों की झड़ी लग गई है।

प्रदेश में बिजली की बेतहाशा मांग के साथ ही लोकल फॉल्ट की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। लगातार चलने के कारण हांफ रही बिजली सबस्टेशनों की मशीनों, ट्रिप होते ट्रांसफार्मरों के साथ ही केबल फुंकने और तार टूटने आदि के मामले बढ़े हैं। मशीनों पर लोड बढ़ने के चलते शटडाउन के नाम पर कटौती की भी शिकायतें मिल रही हैं। एक ओर ब्रेकडाउन बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मचारियों की लगातार छंटनी के चलते मैनपावर की कमी स्थानीय फॉल्ट ठीक करने में बाधा बन रही है।

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बिजली संबंधी शिकायतों में रिकार्ड वृद्धि

प्रदेश में इन दिनों गर्मी के चलते बिजली की डिमांड लगातार 30 हजार मेगावाट या उससे ऊपर बनी हुई है। आठ और नौ जून की रात को बिजली की पीक डिमांड 31678 मेगावाट तक पहुंची, लेकिन मगर 10 जून की रात डिमांड 31894 मेगावाट पहुंचने के कारण यह रिकार्ड टूट गया। उधर, विभागीय हेल्पलाइन 1912 पर बिजली संबंधी शिकायतों के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस हेल्पलाइन नंबर पर औसतन 30 हजार शिकायती कॉल आ रही थीं, मगर अब इनका आंकड़ा 55 हजार कॉल प्रतिदिन को पार कर गया है।

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ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से मांगा सहयोग

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बढ़ी बिजली डिमांड की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साझा की। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में हम इतिहास की सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। देश में भी यह सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि 10 जून को पीक डिमांड अब तक की सर्वाधिक थी। हाल के वर्षों में विद्युत अवसंरचना को मजबूत किया गया है, फिर भी बढ़ती हुई मांग के बीच भारी गर्मी के कारण तथा आंधी-तूफान और ओले पड़ने जैसे प्राकृतिक कारणों से कई जगह विद्युत आपूर्ति में चुनौती आ जाती है। उसे पार करके हम सब निरंतर और निर्बाध आपूर्ति देने में लगे हैं। उन्होंने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का आह्वान किया कि आपका संयम एवं सहयोग प्रार्थनीय है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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