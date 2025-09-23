रामलीला मंचन के दौरान काट दी बिजली, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा, जेई को बंधक बनाकर पीटा

यूपी के अमरोहा जिले में रामलीला मंचन के दौरान बिजली विभाग की टीम लाइट काट दी। इस पर लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों की भीड़ ने जेई को बंधक बना पीटना शुरू कर दिया।

यूपी के अमरोहा में रामलीला मंचन के दौरान बिजली विभाग के जेई ने टीम के साथ पहुंचकर बिजली काट दी। गुस्साए ग्रामीणों की भीड़ ने जेई को बंधक बना पीटना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का गुस्सा देख लाइनमैन मौके से फरार हो गए। इसके बाद ग्रामीण भी भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद जेई को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। सूचना पर बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।

क्षेत्र के गांव सलेमपुर गोसाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रामलीला का मंचन हो रहा है। सोमवार रात रामलीला का मंचन हो रहा था। बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग से अनुमति के बिना ही रामलीला मंचन में बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर विभागीय जेई टीम के साथ मौके पर पहुंचे व रामलीला मंचन के दौरान बिजली की लाइन काट दी, जिससे वहां अंधेरा हो गया। लोगों ने मोबाइल की लाइटें जलाकर किसी तरह रोशनी का इंतजाम किया।

इस बीच ग्रामीणों को जेई द्वारा बिजली काटे जाने की जानकारी हुई तो उन्होंने जेई को पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा देख जेई के साथ टीम में शामिल लाइनमैन मौके से फरार हो गए। ग्रामीण जेई को पीटते हुए एक घर में ले गए व बंधक बना लिया।