Electricity cut during Ramlila staging, people got angry, JE hostage and beaten रामलीला मंचन के दौरान काट दी बिजली, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा, जेई को बंधक बनाकर पीटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsElectricity cut during Ramlila staging, people got angry, JE hostage and beaten

रामलीला मंचन के दौरान काट दी बिजली, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा, जेई को बंधक बनाकर पीटा

यूपी के अमरोहा जिले में रामलीला मंचन के दौरान बिजली विभाग की टीम लाइट काट दी। इस पर लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों की भीड़ ने जेई को बंधक बना पीटना शुरू कर दिया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 02:37 PM
share Share
Follow Us on
रामलीला मंचन के दौरान काट दी बिजली, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा, जेई को बंधक बनाकर पीटा

यूपी के अमरोहा में रामलीला मंचन के दौरान बिजली विभाग के जेई ने टीम के साथ पहुंचकर बिजली काट दी। गुस्साए ग्रामीणों की भीड़ ने जेई को बंधक बना पीटना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का गुस्सा देख लाइनमैन मौके से फरार हो गए। इसके बाद ग्रामीण भी भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद जेई को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। सूचना पर बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।

क्षेत्र के गांव सलेमपुर गोसाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रामलीला का मंचन हो रहा है। सोमवार रात रामलीला का मंचन हो रहा था। बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग से अनुमति के बिना ही रामलीला मंचन में बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर विभागीय जेई टीम के साथ मौके पर पहुंचे व रामलीला मंचन के दौरान बिजली की लाइन काट दी, जिससे वहां अंधेरा हो गया। लोगों ने मोबाइल की लाइटें जलाकर किसी तरह रोशनी का इंतजाम किया।

ये भी पढ़ें:रिहाई पर आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, अखिलेश यादव पर जमकर बरसे मौलाना
ये भी पढ़ें:आजम की रिहाई पर अखिलेश बोले- खुशी का दिन है, सरकार आई तो सारे मुकदमे खत्म करेंगे
ये भी पढ़ें:बिजली का स्मार्ट मीटर चार गुना तेज चलता मिला, शिकायत पर खुली पोल

इस बीच ग्रामीणों को जेई द्वारा बिजली काटे जाने की जानकारी हुई तो उन्होंने जेई को पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा देख जेई के साथ टीम में शामिल लाइनमैन मौके से फरार हो गए। ग्रामीण जेई को पीटते हुए एक घर में ले गए व बंधक बना लिया।

घटना से अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची यूपी 112 ने घटना की जानकारी की। थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची व ग्रामीणों के चंगुल से जेई को किसी तरह छुड़ाया। अधिशासी अभियंता नीरज यादव ने बताया कि मामले में घटना की तहरीर पुलिस को देकर कार्रवाई कराई जाएगी। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने कार्रवाई की बात कही।

Up News UP News Today Electricity-news अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |