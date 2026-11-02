यूपी में इस महीने बिजली निगम देगा सबसे बड़ी छूट, इतना कम आएगा बिल

दिवाली पर नवंबर महीने में उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज है। त्योहारी सीजन में उन्हें भरपूर बिजली तो मिल ही रही है, बिल में भी छूट का सिलसिला लगातार पांचवें महीने जारी रहेगा। इस महीने बिजली निगम 9.17 फीसदी की छूट देने जा रहा है जो पांचों महीनों में सबसे बड़ी छूट होगी।

गोरखपुर, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश में दिवाली के महीने यानी नवंबर में बिजली निगम उपभोक्ताओं को सबसे बड़ी छूट देने जा रहा है। पिछले चार महीने से बिजली बिल में लगातार छूट मिल रही है। पांचवे महीने यानी नवंबर में अब तक की सबसे बड़ी छूट मिलेगी। बिजली निगम नवंबर महीने के बिजली बिल में उपभोक्ताओं को 9.17 फीसदी की राहत देने जा रहा है। ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीएएएस) के तहत मिलने वाली इस छूट से बिजली बिल में लगने वाला शुल्क कम होगा। इसका लाभ घरेलू, व्यावसायिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा।

निगम के इंजीनियरों का कहना है कि उपभोक्ताओं को लगातार पांचवें महीने बिजली बिल में राहत दी जा रही है। इससे पहले जुलाई में 4.43 फीसदी, अगस्त में 2.92 फीसदी, सितंबर में 7.93 फीसदी और अक्टूबर में 5.24 फीसदी की छूट दी गई थी। नवंबर में यह राहत बढ़कर 9.17 फीसदी हो गई है। इस व्यवस्था के तहत बिजली खरीद और ईंधन की वास्तविक लागत, पहले से निर्धारित लागत से कम होने पर उसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाता है। मुख्य अभियंता, वितरण, जोन प्रथम ई लोकेंद्र बहादुर सिंह ने कहा, बिजली खरीद लागत के प्रभावी प्रबंधन का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। निगम उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है।

दिवाली पर भरपूर बिजली देने का भी आदेश दिवाली वाले महीने में उपभोक्ताओं को न सिर्फ बिजली के बिल में राहत मिलने जा रही है बल्कि भरपूर बिजली देने का भी आदेश है। सामान्य तौर पर त्योहारों के वक्त सरकार गांवों से लेकर शहरों तक में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश देती है। इस बार भी वियजदशमी के अवसर पर ऐसा ही आदेश जारी किया गया था। हालांकि, पावर कॉरपोरेशन ने आठ अक्तूबर से ही गांवों से लेकर शहरों तक को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी थी, जो अब तक जारी है। बताया जा रहा है कि छठ पर्व तक इसी तरह बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। बीते साल अक्तूबर में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को औसतन 22 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई गई थी जबकि इस साल अक्तूबर में अब तक 23:30 मिनट औसत आपूर्ति रही है।