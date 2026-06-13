बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जून के बिल में मिलेगा 6.5% ब्याज का फायदा, जानें कैसे

यूपी में पावर कॉरपोरेशन ने मीटर की जमानत राशि पर उपभोक्ताओं को मिलने वाले ब्याज का समायोजन शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी राशि पर 6.50 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा।

UP News: यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। पावर कॉरपोरेशन ने मीटर की जमानत राशि पर उपभोक्ताओं को मिलने वाले ब्याज का समायोजन शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी राशि पर 6.50 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा। उपभोक्ताओं को जून में मिल रहे बिजली बिल में ब्याज की रकम कर दी जाएगी।

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47 और विद्युत वितरण संहिता-2005 की धारा 4.20 के तहत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर हर साल एक अप्रैल को लागू बैंक दर के अनुसार ब्याज मिलता है। वर्ष 2025-26 के लिए एक अप्रैल 2025 को बैंक की ब्याज दर 6.50% थी। लिहाजा जून में मिल रहे बिजली बिल में जमानत राशि पर 6.50% की दर से मिले ब्याज को समायोजित किया जाएगा।

राज्य के लगभग 3 करोड़ 73 लाख विद्युत उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि पर वर्ष 2025-26 के लिए देय ब्याज का लाभ उपभोक्ताओं को न दिए जाने पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए थे। औसत जमा जमानत राशि लगभग 4,616 करोड़ रुपये है। इस लिहाज से लगभग 300 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में उपभोक्ताओं को मिलने हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि सभी उपभोक्ता अपने बिजली बिल में इस राशि के समायोजन का मिलान कर लें। जिन उपभोक्ताओं ने अपना बिजली बिल पहले ही जमा कर दिया है और उन्हें ब्याज का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें जुलाई में इसका लाभ मिलेगा।

बिल में अतिरिक्त वसूली वापस होगी वहीं, जून में वसूला जा रहा 10% अधिभार शुल्क जुलाई में उपभोक्ताओं को वापस मिल सकता है। 19 जून तक नियामक आयोग को पावर कॉरपोरेशन का जवाब मिलने के बाद इसके आदेश होंगे। नियामक आयोग पहले ही पुराने भुगतान को ईंधन अधिभार शुल्क में समायोजित करने को गलत ठहरा चुका है।

जून में मिल रहे बिजली बिलों में 10% अतिरिक्त वसूली के आदेश पावर कॉरपोरेशन ने दिए थे। जब इस रकम पर सवाल उठे तो उसने साफ किया कि अपटेल के आदेश के मुताबिक उसने पुराने भुगतान किए हैं, जिसकी रकम भी जोड़ी गई है। नियामक आयोग ने आयोग ने कॉरपोरेशन से सभी वे आंकड़े तलब किए थे, जिसके आधार पर अधिभार शुल्क की गणना की गई। पावर कॉरपोरेशन ने जून में मिल रहे बिजली बिल में 10% अतिरिक्त वसूली का आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि कुल रकम के मुताबिक 20.61% ईंधन अधिभार शुल्क लगाना चाहिए। अगर नियामक आयोग समय से इस अधिभार पर फैसला दे देता है तो जुलाई में पहले से ही तय 10% अधिभार नहीं लगेगा, बल्कि नए सिरे से गणना होगी।