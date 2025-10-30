Hindustan Hindi News
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका, नवंबर में होगी दरों में बढ़ोत्तरी, जानें कितना बढ़ेगा बोझ?

संक्षेप: अगले महीने से बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। नवंबर में उपभोक्ताओं की जेब और ढीली होगी। बिजली दरों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। उनकी जेब पर नवंबर का बिल जमा करने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।

Thu, 30 Oct 2025 11:09 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
अगले महीने से बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। नवंबर में उपभोक्ताओं की जेब और ढीली होगी। बिजली दरों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। उनकी जेब पर नवंबर का बिल जमा करने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। नवंबर में ईंधन अधिभार शुल्क 1.83 फीसदी निर्धारित किया गया है, जिसकी वसूली उसी माह के बिल में की जाएगी। इस वृद्धि से बिजली कंपनियां करीब 82.11 करोड़ की अतिरिक्त वसूली करेंगी। अक्तूबर में ईंधन अधिभार शुल्क में 1.63 फीसदी की कमी दर्ज की गई थी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि भारत सरकार ने नियम बनाकर सभी राज्यों को निर्देशित किया था कि प्रत्येक माह ईंधन अधिभार शुल्क की गणना एवं वसूली की जाए।

उसी क्रम में विद्युत नियामक आयोग ने इसे प्रदेश में लागू किया लेकिन उपभोक्ता परिषद इस आदेश का लगातार विरोध कर रही है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर ₹33,122 करोड़ का सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में ईंधन अधिभार के नाम पर हर माह उपभोक्ताओं से अलग से वसूली करना अनुचित है। उन्होंने मांग की कि मासिक वसूली की राशि को कंपनियां उपभोक्ताओं के सरप्लस खाते से घटाएं।

चंदौली में कैम्प लगाकर बिजली बिल ठीक करने का निर्देश

चंदौली कलक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्रमोहन गर्ग की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठक हुई। इसमें उद्यमियों ने विभिन्न समस्याएं उठाईं। इसपर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 के खराब सड़क पर डीएम ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि यदि कोई सड़क दुरुस्त करने योग्य हो तो उसे भ्रमण कर प्राथमिकता से कार्य को पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता बिजली से कहा कि औद्योगिक फीडर से विद्युत आपूर्ति के बिलों पर कैम्प लगाकर विद्युत बिल जमा एवं सुधार किया जाए। उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल के प्रकरणों, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण स्वीकृति एवं वितरण की समीक्षा किया।

वहीं योजनाओं के तहत किए जाने वाले आवेदनों को किसी भी दशा में पेंडिंग नहीं रखेने की हिदायत दी। बैठक में उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र में अराजक तत्वों की चहलकदमी से अवगत कराया। उद्यमियों ने बताया कि उन लोगों के बेवजह आवागमन से मन में किसी दुर्घटना का संदेह बना रहता है। इसपर एडिशनल एसपी से बात कर संभावित व्यवस्था करने को कहा। इस मौके पर उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव, अधिशासी अभियंता विद्युत, रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

