यूपी के बिजली उपभोक्ताओं की ढीली होगी जेब, अप्रैल में इतने प्रतिशत बढ़कर आएगा आपका बिल
अप्रैल में बिजली के बिल में 2.14 फीसदी जुड़कर आएगा। यानी, हर एक हजार रुपये के बिजली बिल में 21.4 रुपये अतिरिक्त जुड़कर आएंगे। पावर कार्पोरेशन ने अप्रैल महीने में वसूले जाने वाले ईंधन अधिभार शुल्क की दरें तय कर दी हैं।
Electricity Bill News: यूपी के बिजली उपभोक्ताओं की जेब फिर ढीली होने वाली है। अप्रैल में बिजली के बिल में 2.14 फीसदी जुड़कर आएगा। यानी, हर एक हजार रुपये के बिजली बिल में 21.4 रुपये अतिरिक्त जुड़कर आएंगे। पावर कार्पोरेशन ने अप्रैल महीने में वसूले जाने वाले ईंधन अधिभार शुल्क की दरें तय कर दी हैं।
मार्च में ईंधन अधिभार शुल्क की दरें नेगेटिव में थीं। इससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली थी। अब अप्रैल में फिर दरें धनात्मक हैं। ऐसे में बिल के अतिरिक्त उपभोक्ताओं से रकम की वसूली होगी। पावर कार्पोरेशन ने पाया है कि अधिभार शुल्क के तौर पर अप्रैल में उपभोक्ताओं से 142 करोड़ रुपये की वसूली होनी है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने अधिभार गणना के फॉर्मुले पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच की मांग की है।
फॉर्मूले की जोनी चाहिए जांच
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि फार्मूले की जांच होनी चाहिए। साल भर में ज्यादातर महीनों में उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा है। सर्दियों के मौसम के लिए भी। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में हुई अतिरिक्त वसूली के अलावा पुरानी औसत बिलिंग दर से हुई वसूली के मामले में भी उपभोक्ता परिषद लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि जब बिजली कंपनियों पर 51 हजार करोड़ रुपये उपभोक्ताओं का बकाया है तो पहले इसी रकम का समायोजन हो जाना चाहिए न कि उपभोक्ताओं से वसूली होनी चाहिए।
प्रीपेड मीटर ने छींनी उपभोक्ताओं की नींद
यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली से उपभोक्ता परेशान हैं। समार्ट मीटर ने उनकी नींद उड़ा रखी है। बिल माइनस में पहुंचते ही उपभोक्ताओं की बिजली कट रही है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बकाया बिल का ऑनलाइन या काउंटर पर भुगतान करते ही नियमतः बिजली तुरंत चालू हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बिजली घरों और कार्यालयों पर तैनात कर्मचारियों से शिकायतें करने पहुंच रहे उपभोक्ताओं को कर्मचारी और अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ रहे कि उनके पास बिजली चालू करने या काटने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकारी कर्मचारियों का कहना है कि सर्वर में देरी या डेटा अपडेट न होने के कारण भुगतान की सूचनाएं मुख्यालय कार्यालय तक न पहुंचने या देरी से पहुंचने के कारण बिजली समय पर बहाल नहीं हो पा रही है। सूचना मिलने के तुरंत बाद बिजली सुचारू की जा रही है। बिजली अधिकारी कटौती से पीड़ित उपभोक्ताओं को सिर्फ दिलासा देकर शांत कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें