यूपी के बिजली उपभोक्ताओं की ढीली होगी जेब, अप्रैल में इतने प्रतिशत बढ़कर आएगा आपका बिल

अप्रैल में बिजली के बिल में 2.14 फीसदी जुड़कर आएगा। यानी, हर एक हजार रुपये के बिजली बिल में 21.4 रुपये अतिरिक्त जुड़कर आएंगे। पावर कार्पोरेशन ने अप्रैल महीने में वसूले जाने वाले ईंधन अधिभार शुल्क की दरें तय कर दी हैं।

Electricity Bill News: यूपी के बिजली उपभोक्ताओं की जेब फिर ढीली होने वाली है। अप्रैल में बिजली के बिल में 2.14 फीसदी जुड़कर आएगा। यानी, हर एक हजार रुपये के बिजली बिल में 21.4 रुपये अतिरिक्त जुड़कर आएंगे। पावर कार्पोरेशन ने अप्रैल महीने में वसूले जाने वाले ईंधन अधिभार शुल्क की दरें तय कर दी हैं।

मार्च में ईंधन अधिभार शुल्क की दरें नेगेटिव में थीं। इससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली थी। अब अप्रैल में फिर दरें धनात्मक हैं। ऐसे में बिल के अतिरिक्त उपभोक्ताओं से रकम की वसूली होगी। पावर कार्पोरेशन ने पाया है कि अधिभार शुल्क के तौर पर अप्रैल में उपभोक्ताओं से 142 करोड़ रुपये की वसूली होनी है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने अधिभार गणना के फॉर्मुले पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच की मांग की है।

फॉर्मूले की जोनी चाहिए जांच उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि फार्मूले की जांच होनी चाहिए। साल भर में ज्यादातर महीनों में उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा है। सर्दियों के मौसम के लिए भी। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में हुई अतिरिक्त वसूली के अलावा पुरानी औसत बिलिंग दर से हुई वसूली के मामले में भी उपभोक्ता परिषद लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि जब बिजली कंपनियों पर 51 हजार करोड़ रुपये उपभोक्ताओं का बकाया है तो पहले इसी रकम का समायोजन हो जाना चाहिए न कि उपभोक्ताओं से वसूली होनी चाहिए।