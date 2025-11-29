बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर बड़ी राहत, इस योजना में ब्याज पर मिलेगी 100 प्रतिशत छूट

संक्षेप: ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 1 दिसंबर से शुरू हो रही विद्युत बिल राहत योजना (ओटीएस) की शनिवार को समीक्षा के दौरान अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।

यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया है, उनको ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 1 दिसंबर से शुरू हो रही विद्युत बिल राहत योजना (ओटीएस) की शनिवार को समीक्षा के दौरान अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली पर लगे ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। योजना के तहत दो किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता और एक किलोवॉट विद्युत भार के दुकानदारों को आसान किस्तों में भुगतान, औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः कमी और बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में राहत दी जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने सभी डिस्कॉम, पावर कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के दौरान हर दिन रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए। क्षेत्रीय अभियंता प्रतिदिन फील्ड में निरीक्षण करें, ताकि किसी भी उपभोक्ता को आवेदन, पंजीकरण या बिल संशोधन में कोई कठिनाई न हो। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पहले पंजीकरण करवाना होगा। अधिक जानकारी के लिए 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। बैठक में पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक, ट्रांसमिशन निगम के एमडी, सभी डिस्कॉम के एमडी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता व अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल जुड़े।

बिजली विभाग के तीन अभियंताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि ट्रांसफॉर्मरों की क्षतिग्रस्तता न रोक पाने पर कानपुर के अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) और हापुड़ के अधीक्षण अभियंता व झींझक के अधिशासी अभियंता को बिना तैयारी के बैठक में आने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। ट्रांसफॉर्मरों के फुंकने के बढ़ते मामलों पर नाराजगी के बाद पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने शनिवार को समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्ता रुकनी चाहिए। इस बार रख-रखाव पर बड़ी रकम खर्च हुई है। इसके बावजूद अगर ट्रांसफॉर्मरों की क्षतिग्रस्तता में कमी के बजाय उनमें इजाफा हुआ, तो दोषियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी बिजली कंपनियों में एमडी को भी निर्देश दिए हैं कि वे ट्रांसफॉर्मरों के फुंकने के मामलों का आकलन करें और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करें।