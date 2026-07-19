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यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को डबल झटका, 1200 यूनिट से कम खपत वाले भी रियायती दर से बाहर

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। 1200 यूनिट सालाना खपत वाले टैरिफ आदेश के बावजूद बिजली कंपनियों ने  उपभोक्ताओं लोड बढ़ने के आधार पर लाइफलाइन श्रेणी से बाहर कर दिया है।

यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को डबल झटका, 1200 यूनिट से कम खपत वाले भी रियायती दर से बाहर

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को डबल झटका लगा है। एक ओर 1200 यूनिट से अधिक सालाना बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को रियायती दर (लाइफलाइन टैरिफ) का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, जिन उपभोक्ताओं की सालाना बिजली खपत 1200 यूनिट से कम है, लेकिन उनका स्वीकृत बिजली लोड एक किलोवाट हो गया है,वे भी इस सुविधा से वंचित हो सकते हैं। इसे लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (यूपीपीसीएल) पर लगातार सवाल उठने लगे हैं।

यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसे टैरिफ आदेश की भावना के विपरीत बताते हुए विद्युत नियामक आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। परिषद का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं की वार्षिक बिजली खपत 1200 यूनिट से कम है, उन्हें केवल लोड बढ़ने के आधार पर लाइफलाइन श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता।

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने लाइव हिन्दुस्तान से कहा कि आयोग के टैरिफ आदेश में साफ प्रावधान है कि किसी उपभोक्ता की पूरे वित्तीय वर्ष में बिजली खपत 1200 यूनिट से अधिक होने पर ही उसे लाइफ लाइन श्रेणी से बाहर किया जा सकता है। यदि किसी उपभोक्ता की सालाना खपत 1200 यूनिट से कम है, तो उसे रियायती दर का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी उपभोक्ता की पूरे वित्तीय वर्ष में कुल बिजली खपत 1000 यूनिट है, लेकिन किसी कारण से बिजली लोड एक किलोवाट से बढ़ गया है तो उसे रियायती दर से वंचित करना सही नहीं है।

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इसी महीने 47 लाख उपभोक्ताओं का बढ़ा बिजली लोड

यूपी पावर कॉरपोरेशन ने इसी महीने करीब 47 लाख उपभोक्ताओं का स्वीकृत बिजली लोड बढ़ाया है। इनमें करीब 15 लाख ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं, जिनके पास पहले एक किलोवाट का कनेक्शन था और वे रियायती दर पर बिजली का लाभ ले रहे थे। परिषद का दावा है कि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता भी हैं, जिनकी सालाना बिजली खपत 1200 यूनिट से कम है लेकिन लोड बढ़ने के कारण वे लाइफलाइन टैरिफ के दायरे से बाहर हो गए हैं।

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बिजली भार बढ़ाने का मामला 7 जुलाई को राज्य विद्युत नियामक आयोग की चौखट तक पहुंच गया। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने लोक महत्व याचिका दायर करते हुए बिजली भार बढ़ाने के मामले में गंभीर कानूनी अनियमितताएं बताई हैं। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से मांग की है कि इस मामले की कानूनी पड़ताल करके फैसला वापस करवाए। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली दर आदेश और विद्युत वितरण संहिता 2005 के क्रम में 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली भार बढ़ाने के आदेश की समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आयोग इस मामले में हस्तक्षेप करे और इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाए।

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90 लाख उपभोक्ताओं के पास स्मार्ट मीटर

यूपी में करीब 90 लाख उपभोक्ताओं के पास स्मार्ट मीटर हैं, जबकि करीब 3 करोड़ उपभोक्ता अभी भी सामान्य मीटर हैं। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट कानूनी प्रावधान के गैर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर वही व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती, जो स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए है। गैर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अभी भी विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 लागू है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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