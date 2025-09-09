प्रीपेड मीटर का शुल्क लेकर पोस्टपेड कनेक्शन दे रहे, बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत

राजधानी लखनऊ में लेसा पोस्टपेड कनेक्शन के नाम पर प्रीपेड मीटर की फीस वसूल रहा है। इससे परेशान बिजली उपभोक्ता बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं पर सुनवाई नहीं हो रही है।

राजधानी लखनऊ में लेसा पोस्टपेड कनेक्शन के नाम पर प्रीपेड मीटर की फीस वसूल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर और स्मार्ट मीटर की कीमत 872 रुपये निर्धारित है। इसके बावजूद कुछ डिवीजनों में प्रीपेड मीटर की फीस 6016 रुपये वसूली जा रही है। परेशान बिजली उपभोक्ता जूनियर इंजीनियर, एसडीओ से शिकायत कर चुके हैं। बिजली उपभोक्ताओं को कहना है कि अधिकारियों से शिकायत बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन ने सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक व स्मार्ट मीटर की कीमत 872 रुपये तय की है। सरोसा उपकेंद्र निवासी अजय कनौजिया ने 20 अगस्त को पोस्टपेड बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया। सभी दस्तावेज झटपट पोर्टल पर अपलोड किया। इसके बाद विभाग ने मीटर कॉस्ट 6016 रुपये भेज दी। लाइन चार्ज 398 रुपये, सिक्योरिटी मनी 300 रुपये वसूली। कुल 6714 रुपये जमा कराए। वहीं, अपट्रॉन डिवीजन के अंतर्गत न्यू हैदरगंज निवासी फहीम अहमद के यहां पोस्टपेड मीटर कॉस्ट 872 रुपये ही जमा कराई गई।