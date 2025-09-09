Electricity consumers complain about giving postpaid connection by charging for prepaid meter प्रीपेड मीटर का शुल्क लेकर पोस्टपेड कनेक्शन दे रहे, बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsElectricity consumers complain about giving postpaid connection by charging for prepaid meter

प्रीपेड मीटर का शुल्क लेकर पोस्टपेड कनेक्शन दे रहे, बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत

राजधानी लखनऊ में लेसा पोस्टपेड कनेक्शन के नाम पर प्रीपेड मीटर की फीस वसूल रहा है। इससे परेशान बिजली उपभोक्ता बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं पर सुनवाई नहीं हो रही है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 07:36 AM
राजधानी लखनऊ में लेसा पोस्टपेड कनेक्शन के नाम पर प्रीपेड मीटर की फीस वसूल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर और स्मार्ट मीटर की कीमत 872 रुपये निर्धारित है। इसके बावजूद कुछ डिवीजनों में प्रीपेड मीटर की फीस 6016 रुपये वसूली जा रही है। परेशान बिजली उपभोक्ता जूनियर इंजीनियर, एसडीओ से शिकायत कर चुके हैं। बिजली उपभोक्ताओं को कहना है कि अधिकारियों से शिकायत बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन ने सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक व स्मार्ट मीटर की कीमत 872 रुपये तय की है। सरोसा उपकेंद्र निवासी अजय कनौजिया ने 20 अगस्त को पोस्टपेड बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया। सभी दस्तावेज झटपट पोर्टल पर अपलोड किया। इसके बाद विभाग ने मीटर कॉस्ट 6016 रुपये भेज दी। लाइन चार्ज 398 रुपये, सिक्योरिटी मनी 300 रुपये वसूली। कुल 6714 रुपये जमा कराए। वहीं, अपट्रॉन डिवीजन के अंतर्गत न्यू हैदरगंज निवासी फहीम अहमद के यहां पोस्टपेड मीटर कॉस्ट 872 रुपये ही जमा कराई गई।

दुबग्गा के मौंदा गांव निवासी प्रमेश कुमार ने 07 सितम्बर को बिजली कनेक्शन के लिए 8414 रुपये जमा किए। इसमें 6016 रुपये मीटर कॉस्ट, लाइन चार्ज 398 , सिक्योरिटी फीस 02 हजार रुपये शामिल थे। दुबग्गा निवासी रमेश ने 03 सितम्बर को बिजली कनेक्शन के लिए 7014 रुपये जमा की। इसमें 6016 रुपये मीटर कॉस्ट, लाइन चार्ज 398 और सिक्योरिटी मनी 600 रुपये शामिल थी। काकोरी निवासी कंचन गुप्ता ने 30 अगस्त 2025 को बिजली कनेक्शन के लिए 7254 रुपये फीस जमा की। इसमें मीटर कॉस्ट 6016, लाइन चार्ज 398 रुपये, सिक्योरिटी मनी 840 रुपये थी।

