बिल बकाया होने पर काटा बिजली कनेक्शन, गुस्साए ग्रामीण ने निकाली तलवार, मौके से भागे कर्मचारी

संक्षेप: कन्नौज में बिजली बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काटे जाने से नाराज एक युवक ने तलवार निकाल ली। ग्रामीण के कंधे पर नंगी तलवार देखकर हड़कंप मच गया। ग्रामीण का गुस्सा देखकर बिजली कर्मचारी मौके से भाग निकले।

यूपी के कन्नौज में बिजली बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काटे जाने से नाराज एक युवक ने तलवार निकाल ली। ग्रामीण के कंधे पर नंगी तलवार देखकर हड़कंप मच गया। ग्रामीण का गुस्सा देखकर बिजली कर्मचारी मौके से भाग निकले और पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। कंधे पर नंगी तलवार रखकर ग्रामीण का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि ऐसे किसी वायरल वीडियो की हिंदुस्तान पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के अनुसार, संविदा लाइनमैन विपिन, पुष्पेंद्र सिंह और अवधेशक्षेत्र के रूर गांव में बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए अभियान चला रहे थे। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। इस दौरान टीम ने बकाया बिल में सुमंत बाथम का भी कनेक्शन काट दिया गया। इस बात से गुस्साए सुमंत अपने घर से तलवार लेकर बाहर आ गया।

कर्मचारियों को दी गालियां सुमंत ने लाइनमैनों पर धांधली और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जमकर गाली-गलौज की। वह बार-बार उस व्यक्ति का नाम पूछता रहा जिसका कनेक्शन काटा गया था, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नाम बताने से इनकार कर दिया। हंगामे के दौरान उसकी पत्नी ने तलवार छीनने की कोशिश की, लेकिन सुमंत नहीं माना और पत्नी के साथ भी अभद्र व्यवहार करता रहा। वह चिल्लाते हुए कह रहा था कि बिजली का बिल इतना अधिक आता है कि वह अपने बच्चों को कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा। उसने दावा किया कि बच्चे नंगे घूमने को मजबूर हैं और ऐसे हालात में बिल कहां से भरा जाए। सुमंत ने बिजली के खंभे को उखाड़ फेंकने की धमकी भी दी।