यूपी में बढ़ सकती हैं बिजली कनेक्शन लेने की दरें, पावर कॉरपोरेशन ने की 50% तक बढ़ाने की मांग

बिजली कनेक्शन की दरें कॉस्ट डाटा बुक से तय होती हैं। पावर कॉरपोरेशन नए सिरे से दरें तय करने के लिए नियामक आयोग को प्रस्ताव सौंप चुका है। सूत्रों का कहना है कि नियामक आयोग ने कनेक्शन की दरों पर मिले प्रस्ताव का परीक्षण शुरू कर दिया है। घरेलू कनेक्शन की दरों में भी इजाफे की मांग की गई है।

उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेने की दरें नए सिरे से तय की जाएंगी। बिजली की नई दरें तय करने के बाद नियामक आयोग कनेक्शन की दरों तय करेगा। पावर कॉरपोरेशन ने मौजूदा दरों में 30 से 50 प्रतिशत तक इजाफे की मांग की है। कनेक्शन की पिछली दरें 6 साल पहले यानी, 2019 में तय की गई थीं।

बिजली कनेक्शन की दरें कॉस्ट डाटा बुक से तय होती हैं। पावर कॉरपोरेशन नए सिरे से दरें तय करने के लिए नियामक आयोग को प्रस्ताव सौंप चुका है। सूत्र बताते हैं कि नियामक आयोग ने कनेक्शन की दरों पर मिले प्रस्ताव का परीक्षण शुरू कर दिया है। कॉरपोरेशन ने घरेलू कनेक्शन की दरों में भी इजाफे की मांग की है। इसके अलावा उद्योगों के लिए कनेक्शन लेने की दरें 50 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ाने की मांग की है।

कनेक्शन में इस्तेमाल होने वाली तमाम सामग्रियों के दामों में इजाफा हुआ है। हालांकि, सुनवाई के पहले ही जीएसटी की दरों में कमी आई है। अब ऐसे में कॉरपोरेशन के दावे का नए सिरे से परीक्षण होगा। आयोग इन सभी पहलुओं पर विचार करने में जुटा है।

हरदोई में एक स्मार्ट मीटर मिला चार गुना तेज वहीं, स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के तेज चलने की शिकायतों के बीच राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने हरदोई में एक स्मार्ट मीटर चार गुना तेज चलता मिलने का दावा किया है। उपभोक्ता परिषद का दावा है कि एक उपभोक्ता ने मीटर तेज चलने की शिकायत की तो चेक मीटर लगाया गया। चेक मीटर में महज 85 यूनिट की खपत थी और प्रीपेड मीटर में 462 यूनिट।

बिजली मीटर जांचमुक्त करने में 3 एक्सईएन, दो एसडीओ सस्पेंड बिजली निगम ने परीक्षण खंड में 3037 मीटरों को जांच मुक्त किए जाने के मामले में सोमवार को तीन अधिशासी अभियंता और दो सहायक अभियंताओं को निलंबित कर दिया। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने 19 सितंबर के अंक में प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने यह कार्रवाई की है। बीते बुधवार को शाम छह बजे से गुरुवार सुबह छह बजे के बीच जिले के तीनों परीक्षण खंडों के अधिशासी अभियंताओं की लॉग इन आईडी से क्यूसी 3 जांच के मामलों में लंबित 3037 मीटरों को जांचमुक्त कर दिया गया।