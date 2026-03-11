स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बैलेंस आने के 2 घंटे में जोड़ना होगा बिजली कनेक्शन, नहीं तो देना होगा मुआवजा

स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बैलेंस आने के 2 घंटे में बिजली कनेक्शन जोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित बिजली कंपनी को 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा।

वर्ष 2019 के स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन (मुआवजा कानून) में इसकी व्यवस्था दी गई है। रेगुलेशन की धारा 16.11.1 के मुताबिक अगर किसी उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति बिजली बिल के भुगतान न होने के कारण काटी गई है, तो उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि जमा करने के बाद लाइसेंसी को तुरंत बिजली बहाल करनी होगी। जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, वहां उपभोक्ता द्वारा रीचार्ज करने के 2 घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल करना अनिवार्य है। अगर रीचार्ज के 2 घंटे के भीतर बिजली नहीं जोड़ी जाती है, तो बिजली कंपनियों को ₹50 रुपये प्रतिदिन की दर से उपभोक्ताओं को आपूर्ति बहाली तक मुआवजा देना होगा।

पावर कॉरपारेशन ने मंगलवार को कहा था कि वह 13 मार्च से स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम लागू करेगा। इसके बाद ऋणात्मक बैलेंस वाले स्मार्ट मीटर धारकों की बत्त गुल हो सकती है। कॉरपोरेशन ने ऋणात्मक खाताधारकों से समय रहते भुगतान की अपील भी की है। स्मार्ट मीटर धारकों पर तकरीबन 1400 करोड़ रुपये बकाया हैं।