Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिजली कनेक्शन मौलिक अधिकार का हिस्सा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का अहम आदेश

Apr 18, 2026 10:29 am ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
share

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को उसके निवास स्थान पर बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका कर्ता को नया बिजली कनेक्शन देने का आदेश दिया। पारिवारिक विवाद के चलते ससुराल पक्ष के लोगों ने उनका बिजली कनेक्शन कटवा दिया था।

बिजली कनेक्शन मौलिक अधिकार का हिस्सा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का अहम आदेश

UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए गुरुवार को कहा कि बिजली कनेक्शन पाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को उसके निवास स्थान पर बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका कर्ता को नया बिजली कनेक्शन देने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की बेंच ने प्रीति शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिका में कहा गया था कि याची पिछले करीब 20 वर्षों से एक घर में रह रही हैं। उनके छोटे बच्चे भी हैं। आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते ससुराल पक्ष के लोगों ने उनका बिजली कनेक्शन कटवा दिया जबकि वह नियमित रूप से बिजली के बिल का भुगतान कर रही थीं। कनेक्शन कटने के बाद उन्होंने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया था लेकिन बिजली विभाग ने कनेक्शन नहीं दिया। बिजली से वंचित होने के कारण बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाओं की तैयारी पर बुरा असर पड़ रहा था। इस याचिका पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी परिसर में निवास कर रहा है, तो वह बिजली जैसी मूलभूत सुविधा का हकदार है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। कोर्ट ने बिजली विभाग द्वारा आवेदन खारिज करने के आदेश को रद कर दिया और निर्देश दिया कि याची के आवेदन पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके चार हफ्ते के अंदर नया कनेक्शन दे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत होने पर विभाग याची से कोई बांड ले सकता है।

ये भी पढ़ें:यूपी में प्रतिबंधित गेमिंग ऐप का क्लोन बनाकर सौ करोड़ की ठगी, गैंग का पर्दाफाश

बड़ी संख्या में भटक रहे लोग

बिजली कनेक्शन के मौलिक अधिकार का हिस्सा होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं। बिजली कनेक्शन न मिल पाने की सबसे बड़ी वजह परिसर पर बकाया होना है। भले ही मकान बहुत पुराना है और वह कई बार खरीदा और बेचा जा चुका हो। दूसरी वजह मकान मालिक का किरायेदार को कनेक्शन देने से मना करना है। हालांकि किरायेदार के बंधपत्र देने के बाद प्रीपेड कनेक्शन देने का प्रावधान है लेकिन विभाग विवाद से बचने के लिए कनेक्शन नहीं देता है।

मकान बेचकर वर्षों पहले चले गए, अब कनेक्शन का रोड़ा

कानपुर में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, जिन्हें मकान-दुकान पर बकाया होने से कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। कइयों ने मकान तो खरीद लिया लेकिन कनेक्शन का आवेदन पर केस्को ने बताया कि उस परिसर पर वर्षों पहले का बिजली बिल बाकी है, जो सरचार्ज के बाद बहुत अधिक हो चुका है। इसमें हातों में रहने वाले लोग अधिक प्रभावित होते हैं। हाता का मकान नंबर एक होता है, लेकिन मकान 100 से अधिक तक हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में प्रेमी-प्रेमिका का सुसाइड, लड़की की 20 अप्रैल को होनी थी शादी
ये भी पढ़ें:यूपी में बिजली विभाग का 7 दिन का खास अभियान, घर-घर पहुंचेंगे अधिकारी-कर्मचारी

लापरवाही की वजह से भी भटक रहे उपभोक्ता

शहर में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, जिन्हें कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। गैरविद्युतीकृत वाले क्षेत्रों के निवासियों को कनेक्शन देने के लिए नियामक आयोग ने परिसर के क्षेत्रफल का अमाउंट 70 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से जमा कर कनेक्शन ले सकते हैं। इस नियम के लागू हुए करीब एक साल हुए हैं। लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। इस योजना के तहत उपभोक्ता लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:निगेटिव नैरेटिव का मुंहतोड़ जवाब दें, योगी ने युवा कार्यकर्ताओं से किया आह्वान

क्या बोले अधिकारी

केस्को के एमडी सैमुअल पॉल एन ने बताया कि बकाया पर कनेक्शन नहीं दिया जाता है। गैर विद्युतीकरण इलाकों में कनेक्शन देने के लिए 70 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से भुगतान करने पर कनेक्शन मिलता है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।