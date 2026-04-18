बिजली कनेक्शन मौलिक अधिकार का हिस्सा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का अहम आदेश

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को उसके निवास स्थान पर बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका कर्ता को नया बिजली कनेक्शन देने का आदेश दिया। पारिवारिक विवाद के चलते ससुराल पक्ष के लोगों ने उनका बिजली कनेक्शन कटवा दिया था।

UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए गुरुवार को कहा कि बिजली कनेक्शन पाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को उसके निवास स्थान पर बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका कर्ता को नया बिजली कनेक्शन देने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की बेंच ने प्रीति शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिका में कहा गया था कि याची पिछले करीब 20 वर्षों से एक घर में रह रही हैं। उनके छोटे बच्चे भी हैं। आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते ससुराल पक्ष के लोगों ने उनका बिजली कनेक्शन कटवा दिया जबकि वह नियमित रूप से बिजली के बिल का भुगतान कर रही थीं। कनेक्शन कटने के बाद उन्होंने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया था लेकिन बिजली विभाग ने कनेक्शन नहीं दिया। बिजली से वंचित होने के कारण बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाओं की तैयारी पर बुरा असर पड़ रहा था। इस याचिका पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी परिसर में निवास कर रहा है, तो वह बिजली जैसी मूलभूत सुविधा का हकदार है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। कोर्ट ने बिजली विभाग द्वारा आवेदन खारिज करने के आदेश को रद कर दिया और निर्देश दिया कि याची के आवेदन पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके चार हफ्ते के अंदर नया कनेक्शन दे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत होने पर विभाग याची से कोई बांड ले सकता है।

बड़ी संख्या में भटक रहे लोग बिजली कनेक्शन के मौलिक अधिकार का हिस्सा होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं। बिजली कनेक्शन न मिल पाने की सबसे बड़ी वजह परिसर पर बकाया होना है। भले ही मकान बहुत पुराना है और वह कई बार खरीदा और बेचा जा चुका हो। दूसरी वजह मकान मालिक का किरायेदार को कनेक्शन देने से मना करना है। हालांकि किरायेदार के बंधपत्र देने के बाद प्रीपेड कनेक्शन देने का प्रावधान है लेकिन विभाग विवाद से बचने के लिए कनेक्शन नहीं देता है।

मकान बेचकर वर्षों पहले चले गए, अब कनेक्शन का रोड़ा कानपुर में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, जिन्हें मकान-दुकान पर बकाया होने से कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। कइयों ने मकान तो खरीद लिया लेकिन कनेक्शन का आवेदन पर केस्को ने बताया कि उस परिसर पर वर्षों पहले का बिजली बिल बाकी है, जो सरचार्ज के बाद बहुत अधिक हो चुका है। इसमें हातों में रहने वाले लोग अधिक प्रभावित होते हैं। हाता का मकान नंबर एक होता है, लेकिन मकान 100 से अधिक तक हो सकते हैं।

लापरवाही की वजह से भी भटक रहे उपभोक्ता शहर में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, जिन्हें कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। गैरविद्युतीकृत वाले क्षेत्रों के निवासियों को कनेक्शन देने के लिए नियामक आयोग ने परिसर के क्षेत्रफल का अमाउंट 70 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से जमा कर कनेक्शन ले सकते हैं। इस नियम के लागू हुए करीब एक साल हुए हैं। लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। इस योजना के तहत उपभोक्ता लाभ नहीं ले पा रहे हैं।