Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newselectricity bill relief scheme 2025 another opportunity for consumers surcharge fully waived principal amount discount
यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को पहली बार इतनी बड़ी राहत, इस दिन तक होगा रजिस्ट्रेशन

यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को पहली बार इतनी बड़ी राहत, इस दिन तक होगा रजिस्ट्रेशन

संक्षेप:

योजना के तहत दो किलोवॉट तक के घरेलू और एक किलोवॉट तक के दुकानदार उपभोक्ताओं के बिजली बिल का का सरचार्ज/ब्याज में 100 प्रतिशत माफ कर दिया गया है। इसके साथ मूलधन में भी 20 प्रतिशत तक की भारी छूट मिल रही है। बिल का भुगतान छोटी-छोटी आसान किस्तों में भी किया जा सकता है।

Jan 05, 2026 03:40 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बिल में राहत पाने का एक और मौका है। पहली बार उन्हें इतनी बड़ी राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट दी है। योजना के पहले चरण में करीब 32 लाख उपभोक्ता इसका लाभ उठा चुके हैं। दूसरे चरण के तहत चार जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं जो 31 जनवरी तक चलेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

योजना के तहत दो किलोवॉट तक के घरेलू और एक किलोवॉट तक के दुकानदार उपभोक्ताओं को सरचार्ज/ब्याज में 100 प्रतिशत माफी दी गई है। इसके साथ मूलधन में भी 20 प्रतिशत तक की भारी छूट मिल रही है। बिल का भुगतान छोटी-छोटी आसान किस्तों में भी किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:यूपी में नशीली दवाओं के धंधे पर योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, बदले लाइसेंस के नियम

ऐसे करा सकते हैं पंजीकरण

पंजीकरण के लिए बिजली उपभोक्ता www.uppcl.org, UPPCL Consumer App, विभागीय कार्यालय, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

कितनी है रजिस्ट्रेशन फीस

पंजीकरण के समय बिजली उपभोक्ता को दो हजार रुपए पंजीकरण शुल्क के रूप में देना होगा। यह राशि भी उपभोक्ता के बिजली बिल में समायोजित कर दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:वेस्ट यूपी में सफर होगा आसान, मुरादाबाद-बरेली हाईवे पर बनेंगे दो फ्लाईओवर

देर रात तक खुले कार्यालय

बिजली बिल राहत का लाभ लेने के लिए पिछले शनिवार को बरेली में देर रात तक बिजली निगम के कार्यालय खुले रहे। योजना के प्रथम चरण के तीन दिन के लिए बढ़ाया गया था। शनिवार को योजना के अंतिम दिन इसका लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाया। भीड़ के कारण कार्यालय छुट्टी के दिन भी देर रात तक खुले रहे। शनिवार को अवकाश के बावजूद बिजली बिल राहत योजना के लिए ही बिजली निगम के कार्यालयों को खोला गया था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Electricity Bill Electricity-news Electricity Price अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |