यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को पहली बार इतनी बड़ी राहत, इस दिन तक होगा रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बिल में राहत पाने का एक और मौका है। पहली बार उन्हें इतनी बड़ी राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट दी है। योजना के पहले चरण में करीब 32 लाख उपभोक्ता इसका लाभ उठा चुके हैं। दूसरे चरण के तहत चार जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं जो 31 जनवरी तक चलेंगे।

योजना के तहत दो किलोवॉट तक के घरेलू और एक किलोवॉट तक के दुकानदार उपभोक्ताओं को सरचार्ज/ब्याज में 100 प्रतिशत माफी दी गई है। इसके साथ मूलधन में भी 20 प्रतिशत तक की भारी छूट मिल रही है। बिल का भुगतान छोटी-छोटी आसान किस्तों में भी किया जा सकता है।

ऐसे करा सकते हैं पंजीकरण पंजीकरण के लिए बिजली उपभोक्ता www.uppcl.org, UPPCL Consumer App, विभागीय कार्यालय, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

कितनी है रजिस्ट्रेशन फीस पंजीकरण के समय बिजली उपभोक्ता को दो हजार रुपए पंजीकरण शुल्क के रूप में देना होगा। यह राशि भी उपभोक्ता के बिजली बिल में समायोजित कर दी जाएगी।