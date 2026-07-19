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काम की बात : बिजली बिल अब नाम-पते का प्रमाण नहीं, दस्तावेजों की सूची से बाहर; जानें नया नियम

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों और उपभोक्ताओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। पहचान छुपाने की कवायद के तहत पते को गोपनीय कर दिया गया है। हालांकि इस फैसले से आम जनता, विशेषकर किराएदारों और नए निवासियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। 

बिजली बिल अब नाम-पते का प्रमाण नहीं, दस्तावेजों की सूची से बाहर; जानें नया नियम

सुमित गुप्ता

बिजली विभाग ने अब उपभोक्ताओं के बिल से स्थाई पता गायब कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक बिजली बिल में नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल वाले कॉलम के बीच में अब ‘X’ छपकर आ रहा है। इसके बाद अब बिजली बिल नाम और पते का वैध प्रमाण नहीं रह गया है, जिससे पहचान-पते के दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया गया है।

बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह कदम सुरक्षा कारणों और उपभोक्ताओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए है। पहचान छुपाने की कवायद के तहत पते को गोपनीय कर दिया गया है। हालांकि विभाग के इस फैसले से आम जनता, विशेषकर किराएदारों और नए निवासियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। हालांकि विभाग से बिल की कॉपी मांगने पर पूरा नाम और पता आयेगा। अब तक नया गैस कनेक्शन लेने, बैंक खाता खुलवाने या अन्य सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों में बिजली बिल का उपयोग स्थाई पते के सत्यापन (एड्रेस प्रूफ) के रूप में किया जाता था, लेकिन इस नए नियम के लागू होने के बाद किराएदारों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उन्हें नाम, पते के सत्यापन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बदलाव से उपभोक्ताओं में भारी उलझन और नाराजगी है।

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एमडी ने चेताया- शिकायतों के फर्जी निस्तारण पर होगी कार्रवाई

वहीं मध्यांचल विद्युत निगम के एमडी संदीप भागिया ने कहा है कि उपभोक्ता बिजली बिल, खराब मीटर, नए कनेक्शन या बिजली चोरी से जुड़ी कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज कराता है तो संबंधित अधिकारी को समाधान करना ही होगा। चेताया कि किसी ने फर्जी तरीके से शिकायत का निस्तारण दिखाया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निगम में कुछ अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का भी समाधान नहीं किया। इसकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। मध्यांचल निगम मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग, खराब मीटर की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए विभाग रोजाना समीक्षा कर रहा है। नए उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जल्द जर्जर तारों खंभे बदलने का अभियान चलेगा।

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एमडी मुख्यालय पर लगेगा विशेष शिविर

उधर, बिजली उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान को एलडीए, नगर निगम की तर्ज पर हर महीने मध्यांचल निगम मुख्यालय पर शिविर लगेगा। एमडी ने कहा, जल्द ही तारीख घोषित होगी। इसमें उपभोक्ता नए कनेक्शन, गलत बिलों के सुधार, लोड बढ़वाने, खराब मीटर बदलवाने का समाधान पा सकेंगे। अमौसी जोन में मोहनलालगंज, मलिहाबाद में कार्यालय खोलने पर विचार की बात कही।

अधिक बिजली चोरी वाले इलाकों में चलेगा अभियान

लेसा, विजिलेंस की टीम बिजली चोरी बहुल इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक परिसरों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, नर्सिंग होम,इंडस्ट्रीज की जांच होगी। कटिया लगाकर ई-रिक्शा चार्ज करने वालों पर केस होगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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