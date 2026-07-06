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बिजली बिल 10 से सीधे 51 हजार, स्मार्ट पोस्टपेड मीटर ने भी किया परेशान, नहीं हो रहा समाधान

Yogesh Yadav वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता
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Smart Meter: स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बाद पोस्टपेड स्मार्ट मीटर भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। प्रीपेड की तरह पोस्टपेड मीटरों के भी बहुत तेज चलने की शिकायतें आ रही हैं। लोग परेशान हैं लेकिन समाधान भी नहीं हो पा रहा है।

बिजली बिल 10 से सीधे 51 हजार, स्मार्ट पोस्टपेड मीटर ने भी किया परेशान, नहीं हो रहा समाधान

Smart Meter: बिजली के प्रीपेड से पोस्टपेड हुए स्मार्ट मीटर से अधिक बिल आने की शिकायतें न रुक रही हैं और न ही उनका समाधान हो रहा है। वितरण खंडों के कार्यालयों और उपकेन्द्रों पर लगभग रोज कई शिकायतें लेकर बिजली उपभोक्ता पहुंच रहे हैं। उनकी परेशानी तब और बढ़ जा रही है जब अधिकारी शिकायतें सुलझाने की बजाय बिल जमा करने का दबाव बनाते हैं। वाराणसी में एक उपभोक्ता का तो दस हजार बिल आता था अब अचानक 51 हजार आ गया है।

विभाग का ही फीडबैक है कि जुलाई के पहले ही हफ्ते में उपभोक्ताओं ने तीन से 15 गुना अधिक बिल आने की शिकायतें दर्ज कराई हैं। उपभोक्ताओं ने पावर कारपोरेशन के हेल्पलाइन नंबर 1912 और विभाग के विभिन्न ग्रुप पर भी अधिक बिल आने की शिकायतें साझा की हैं मगर कहीं से उन्हें राहत नहीं मिल रही है।

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सेवा चौधरी गली में रहने वाली सुमन देवी मछोदरी उपकेंद्र की उपभोक्ता हैं। कनेक्शन लेने के बाद हर महीने नौ से 10 हजार रुपये का बिल आता था। जून में 9034 का बिल आया जिसका भुगतान कर दिया गया था। इसके बाद तीन जुलाई को मोबाइल पर 51 हजार 334 रुपये बिल का मैसेज आया तो उनके होश उड़ गए। अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है।

समझ से परे है रीडिंग

स्मार्ट मीटर की रीडिंग लोगों को समझ में नहीं आ रही है। कनेक्शन नंबर-324255036 पर पहले 35 रुपये बिल का मेसेज आया। इतनी कम राशि देखकर उपभोक्ता तीन दिन बाद उपकेंद्र पहुंचा तो पता चला कि बिल 35 नहीं, 1100 रुपये का है। अब तीन दिन में 1100 रुपये की बिलिंग होने से मीटर तेज चलने की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इसी तरह रामनगर के शमीम को रामनगर उपकेंद्र से बिजली मिलती है। जून में उन्होंने 5200 रुपये बिल का भुगतान किया था। जुलाई में 10130 रुपये का बिल भेज दिया गया। जबकि, उपभोक्ता के घर पर तीन किलोवाट का सोलर पैनल भी लगा है। बावजूद इसके अधिक बिल आ रहा है।

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13 हजार से 17 हजार हुआ बिल

भूतभैरव के रहने वाले सुनील का कनेक्शन मैदागिन उपकेंद्र से है। तीन महीने पहले प्रीपेड मीटर लगा था। दो महीने पहले पोस्टपेड कर दिया गया। जून में उन्हें 13 हजार 231 रुपये का बिल मिला। जुलाई में 17 हजार 261 रुपये का बिल आने पर शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई।

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मछोदरी उपकेन्द्र से जुड़ी सुमन देवी, रामनगर के शमीम और भूतभैरव के सुनील के केस चंद उदाहरण हैं जबकि स्मार्ट मीटरों की मनमानी बिलिंग से परेशान उपभोक्ताओं की संख्या कहीं अधिक है। उपभोक्ता कुंज कुमार, खुर्शीद कौर, विश्वनाथ ने भी बताया कि पोस्टपेड स्मार्ट मीटर बहुत तेज चल रहा है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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