बिजली बिल करेक्शन, कनेक्शन के नाम पर चल रही रिश्वतखोरी पर लगेगी लगाम, लागू होगा यह सिस्टम

बिजली बिल करेक्शन, कनेक्शन के नाम पर चल रही रिश्वतखोरी पर लगाम लगेगी। बाबू और इंजीनियरों की मनमानी नहीं चलेगी। अलीगढ़, मेरठ, बरेली और कानपुर की तर्ज पर लेसा में फेसलेस सिस्टम के तहत वर्टिकल सिस्टम लागू होगा।

लखनऊ में अब कनेक्शन और बिल करेक्शन के नाम पर बाबू और इंजीनियरों की मनमानी नहीं चलेगी। साथ ही बिल संशोधन और बिजली कनेक्शन देने के नाम विभागों में चल रही रिश्वतखोरी पर भी लगाम लगेगी। अलीगढ़, मेरठ, बरेली और कानपुर की तर्ज पर लेसा में फेसलेस सिस्टम के तहत वर्टिकल सिस्टम लागू होगा। गुरुवार को यूपी पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डा. आशीष गोयल, एमडी पंकज कुमार ने लखनऊ के चारों जोन के मुख्य अभियंताओं के साथ शक्ति भवन में बैठक की। चेयरमैन ने एक नवम्बर से नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया।

लखनऊ सेंट्रल के मुख्य अभियंता रवि अग्रवाल ने बताया कि वर्टिकल सिस्टम पूरी तरह से फेसलेस होगा। इसके किसी भी बाबू और इंजीनियर का उसके क्षेत्र का एकाधिकार खत्म कर दिया जाएगा। किसी भी क्षेत्र का बिल करेक्शन और बिल कनेक्शन करने के लिए रेंडम बेस पर किसी भी बाबू और इंजीनियर को दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लेसा के चारों जोन में 30 से अधिक मोबाइल वैन होगी। इसके अलावा चारों जोन में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। जो उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनेगा। प्रत्येक जोन में सहायक अभियंता (आईटी) व अधिशासी अभियंता (चेकिंग) होगा।

बिल संशोधन के लिए आठ-दस बाबू बैठेंगे बिल संशोधन के लिए आठ-दस बाबू बैठेंगे। ऐसे में अगर क्षेत्र का एकाअधिकार नहीं होगा तो किसी को यह नहीं पता होगा किसके पास किसका बिल करेक्शन के लिए आएगा। इसी तरह से कनेक्शन के लिए किया जाएगा। उपभोक्ता आवेदन करेगा। किसी भी जेई को रेंडमली कनेक्शन करने के लिए दे दिया जाएगा। जब सिस्टम पूरी तरह से फेसलेस रहेगा तो विभाग में चल रही घूसखोरी पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। जिससे उपभोक्ताओं को शिकायतें खत्म हो जाएगी कि यह बाबू और इंजीनियर मेरी सुन नही रहे है या फिर काम करने के नाम पर पैसों की डिमांड कर रहे हैं। इस तरह की चीजों पर रोक लगेगी।