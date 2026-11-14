छठ पूजा पर भी 24 घंटे मिलेगी बिजली, योगी सरकार ने सभी कंपिनयों को जारी किए निर्देश
छठ पूजा पर भी यूपी को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी। योगी सरकार ने इस संबंध में बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही छठ पूजा स्थल के सभी घाटों पर भी पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के लिए निर्देश दिए।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। छठ पूजा के अवसर पर भी योगी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली देगी। सभी बिजली वितरण कंपनियों को इसके लिए आदेश दिए गए हैं। छठ पूजा घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और पावर कॉरपारेशन अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने बताया कि छठ पूजा पर प्रदेशवासियों को अनवरत, सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है।
डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों, मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारियों को कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश हैं। स्थानीय बिजली बाधाओं को तत्काल दूर करने, पर्याप्त मरम्मत गैंग, ट्रॉली ट्रांसफार्मर और जरूरी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित पेट्रोलिंग, ट्रांसफार्मर व फीडर का लोड जांचने और ढीले तारों और झुके बिजली पोलों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पूजा स्थलों पर किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। इसके अलावा संभावित बिजली संकट वाले इलाकों में समय से मरम्मत करवाने को भी कहा गया है।
अविकसित कॉलोनियों में सस्ते कनेक्शन की व्यवस्था करे सरकार
अविकसित कॉलोनियों में रह रहे गरीब उपभोक्ताओं के लिए सस्ते बिजली कनेक्शन का रास्ता निकालने के लिए राज्य सरकार से मांग की गई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि मौजूदा दरें महंगी हैं। सरकार को दूसरे विकल्प के लिए नियामक आयोग को आदेश देना चाहिए। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि अविकसित कॉलोनियों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने छोटे-छोटे मकान बनाकर रहते हैं। ऐसे में बिजली कनेक्शन के लिए लगभग 71 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से कनेक्शन दिया जाना परेशानी का कारण बन गया है।
बिजली की दरों को कम करने की मांग करता रहा है उपभोक्ता परिषद
स्थिति यह है कि 500 वर्गफुट के मकान में बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता को 35 हजार रुपये से अधिक जमा करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता परिषद लगातार दरें कम किए जाने की मांग नियामक आयोग से करता रहा है। राज्य के अविकसित क्षेत्रों में 40 लाख से अधिक संभावित बिजली कनेक्शन ऐसे हैं, जिनके उपभोक्ता दरों में राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे वैध बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकें। अब इस मसले पर सरकार को खुद आगे आकर नियामक आयोग को आदेश देना चाहिए, ताकि इन उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।