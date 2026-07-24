भगवान जगन्नाथ के रथ में उतरा करंट, एक की मौत; दर्जनभर श्रद्धालु झुलसे

यूपी के मेरठ में भगवान जगन्नाथ के रथ में करंट उतरने से दर्जनभर से ज्यादा श्रद्धालु झुलस गए। एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद डीएम-एसएसपी और बचाव टीम मौके पर पहुंची।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में परीक्षितगढ़ में शुक्रवार दोपहर जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से रथ में करंट उतर आया और दर्जनभर से ज्यादा श्रद्धालु झुलस गए। एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर डीएम-एसएसपी और बचाव टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल घटना को लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

परीक्षितगढ़ में ओम पब्लिक स्कूल में आयोजक पंडित अतुल शर्मा द्वारा भगवान जगन्नाथ की कथा का आयोजन पिछले पांच दिनों से कराया जा रहा था। रोजाना महाराज रोहित रिसालिया वृंदावन के द्वारा कथा कही जा रही थी। गुरुवार शाम कथा का समापन हो गया और शुक्रवार को रथयात्रा निकाली जानी थी। इसके लिए सैकड़ों श्रद्धालु जमा हुए और भगवान जगन्नाथ का रथ सजाया गया। अचानक बारिश के कारण पूजा और आरती किए बिना ही कुछ श्रद्धालु रथ को खींचकर रजवाहे की पटरी पर ले जाने लगे। इस दौरान कुछ आयोजक व बाहर से आए संतों ने विरोध किया, लेकिन युवक नहीं मानें। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ की चोटी हाइटेंशन लाइन से छू गई और करंट उतर आया।

रथ पर बैठे कई श्रद्धालु करंट लगने से नीचे जमीन पर आ गिरे रथ पर बैठे कई श्रद्धालु करंट लगने से नीचे जमीन पर आ गिरे और भगदड़ मच गई। एसओ सुदीश सिंह सिरोही और पुलिस टीम ने सभी लोगों को रथ से दूर किया और बिजली सप्लाई बंद कराई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां परीक्षितगढ़ निवासी सचिन की उपचार के दौरान मौत हो गई। कस्बे के दो निजी अस्पताल में घायल प्रियांशु, विवेक, मनीष निवासी औरंगाबाद, शिवम्, यश, पिहु निवासी परीक्षितगढ़, निमेष निवासी अहमदपुरी, महाराज भरतदास लखीमपुर खीरी, राजेश मिश्रा को भर्ती कराया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि से दर्जनों संत भी आये हुए थे। मौके पर डीएम डॉ. वीके सिंह, एसएसपी अविनाश पांडेय, एसपी देहात अभिजीत सिंह, एसडीएम मवाना संतोष सिंह, सीओ मवाना पंकज लवानिया पहुंच गए।