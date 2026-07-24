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भगवान जगन्नाथ के रथ में उतरा करंट, एक की मौत; दर्जनभर श्रद्धालु झुलसे

By Deep Pandey
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यूपी के मेरठ में भगवान जगन्नाथ के रथ में करंट उतरने से दर्जनभर से ज्यादा श्रद्धालु झुलस गए। एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद डीएम-एसएसपी और बचाव टीम मौके पर पहुंची। 

भगवान जगन्नाथ के रथ में उतरा करंट, एक की मौत; दर्जनभर श्रद्धालु झुलसे
मेरठ में भगवान जगन्नाथ के रथ में करंट उतरने से दर्जनभर से ज्यादा श्रद्धालु झुलस गए।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में परीक्षितगढ़ में शुक्रवार दोपहर जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से रथ में करंट उतर आया और दर्जनभर से ज्यादा श्रद्धालु झुलस गए। एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर डीएम-एसएसपी और बचाव टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल घटना को लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

परीक्षितगढ़ में ओम पब्लिक स्कूल में आयोजक पंडित अतुल शर्मा द्वारा भगवान जगन्नाथ की कथा का आयोजन पिछले पांच दिनों से कराया जा रहा था। रोजाना महाराज रोहित रिसालिया वृंदावन के द्वारा कथा कही जा रही थी। गुरुवार शाम कथा का समापन हो गया और शुक्रवार को रथयात्रा निकाली जानी थी। इसके लिए सैकड़ों श्रद्धालु जमा हुए और भगवान जगन्नाथ का रथ सजाया गया। अचानक बारिश के कारण पूजा और आरती किए बिना ही कुछ श्रद्धालु रथ को खींचकर रजवाहे की पटरी पर ले जाने लगे। इस दौरान कुछ आयोजक व बाहर से आए संतों ने विरोध किया, लेकिन युवक नहीं मानें। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ की चोटी हाइटेंशन लाइन से छू गई और करंट उतर आया।

रथ पर बैठे कई श्रद्धालु करंट लगने से नीचे जमीन पर आ गिरे

रथ पर बैठे कई श्रद्धालु करंट लगने से नीचे जमीन पर आ गिरे और भगदड़ मच गई। एसओ सुदीश सिंह सिरोही और पुलिस टीम ने सभी लोगों को रथ से दूर किया और बिजली सप्लाई बंद कराई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां परीक्षितगढ़ निवासी सचिन की उपचार के दौरान मौत हो गई। कस्बे के दो निजी अस्पताल में घायल प्रियांशु, विवेक, मनीष निवासी औरंगाबाद, शिवम्, यश, पिहु निवासी परीक्षितगढ़, निमेष निवासी अहमदपुरी, महाराज भरतदास लखीमपुर खीरी, राजेश मिश्रा को भर्ती कराया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि से दर्जनों संत भी आये हुए थे। मौके पर डीएम डॉ. वीके सिंह, एसएसपी अविनाश पांडेय, एसपी देहात अभिजीत सिंह, एसडीएम मवाना संतोष सिंह, सीओ मवाना पंकज लवानिया पहुंच गए।

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बांदा में करंट से पिता-पुत्र की मौत, मां झुलसी

वहीं बांदा में कालूकुआं स्थित सिटी गार्डेन गेस्ट हाउस के एक कमरे में उतरे करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत हो गई। बचाने आई मां को भी करंट का झटका लगा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो तीनों कमरे में अचेत पड़े थे। बिजली बंद कर तीनों को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने पिता-पुत्र को मृत घोषित कर दिया। महिला को भर्ती कर लिया गया है। गिरवां क्षेत्र के प्रेमपुर गांव निवासी अरुण ने बताया कि उनके पिता 58 वर्षीय बाबूलाल सिटी गार्डेन गेस्ट हाउस में चौकीदार थे। वह 55 वर्षीय मां मुन्नी देवी और एक भाई 28 वर्षीय धीरेंद्र के साथ गेस्ट हाउस में ही रहते थे। धीरेंद्र प्लंबर का काम करता था। गुरुवार देर शाम धीरेंद्र नहाने के बाद दूसरे कमरे में गया तो उसे करंट लग गया। वह अचेत होकर कमरे में ही गिर पड़ा। इसी बीच पिता की नजर पड़ी तो वह भी कमरे में चले गए और करंट के झटके से बेसुध होकर गिर पड़े। दोनों को जमीन पर पड़ा देख मां मुन्नी बचाने दौड़ी तो वह भी उनसे चिपक गई।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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