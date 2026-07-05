ब्रजेश पाठक के घर खाट पर 2027 की चुनावी चर्चा; नितिन नवीन और CM योगी ने आम का स्वाद भी लिया

लखनऊ दौरे पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर चारपाई पर बैठकर मुख्यमंत्री योगी, दोनों डिप्टी सीएम और वरिष्ठ नेताओं संग आम खाते हुए 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इससे पहले उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्षों व सहयोगी दलों से भी मंथन किया।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे के दौरान रविवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ अनौपचारिक माहौल में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। बैठक की खास बात यह रही कि सभी नेता खाट (चारपाई) पर बैठकर पंचायत के अंदाज में बातचीत करते नजर आए। इस दौरान आम का स्वाद लेते हुए चुनावी तैयारियों और संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक का माहौल औपचारिक कम और संवादात्मक अधिक रहा, जिससे कार्यकर्ताओं और आम जनता तक एक अलग संदेश पहुंचाने की कोशिश दिखाई दी।

नितिन नवीन और सीएम योगी ने खाट पर आम का स्वाद लिया बैठक के जरिए जनभागीदारी, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करने का संदेश देने का प्रयास किया गया। ग्रामीण परिवेश की पहचान मानी जाने वाली चारपाई पर आयोजित इस पंचायत ने पुराने दौर की राजनीतिक बैठकों और जनसंवाद की यादें भी ताजा कर दीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी बैठक की। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने अपने कार्यकाल के संगठनात्मक अनुभव साझा किए और बताया कि बदलते राजनीतिक माहौल में संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है। पार्टी नेतृत्व इन अनुभवों का उपयोग आगामी चुनावी रणनीति तैयार करने में करना चाहता है।

RSS पदाधिकारियों से भी मिले नितिन नवीन इससे पहले शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकों में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने सहयोगी दलों के नेताओं से राजनीतिक फीडबैक लिया और आगामी चुनावों को लेकर उनकी राय भी जानी। लखनऊ प्रवास के दौरान नितिन नवीन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों से भी मुलाकात की।