आधी रात के बाद जागा चुनाव आयोग, MLC वोटिंग से 30 घंटे पहले वोटर लिस्ट की जांच का आदेश
यूपी में एमएलसी चुनाव से 30 घंटे पहले वोटर लिस्ट की जांच का आदेश दिया गया है। मामला इलाहाबाद-झांसी स्नातक की मतदाता सूची का है। इस सूची में अजब गजब नाम वायरल होने के बाद बुधवार की आधी रात के बाद चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया।
यूपी में विधानसभा चुनाव की वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी की पुष्टि और दो अधिकारियों पर ऐक्शन के बाद एमएलसी की वोटिंग लिस्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रवार को ही एमएलसी के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले बुधवार की शाम सोशल मीडिया पर वोटर लिस्ट के वायरल होने और उसमें अजब गजब नामों को लेकर आधी रात के बाद चुनाव आयोग की नींद खुली। रात 1.32 बजे चुनाव आयोग ने मामले की जांच का आदेश दिया। आज यानी गुरुवार की दोपहर तक कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब की है। कुछ घंटों बाद होने वाले एमएलसी चुनाव पर इसका क्या प्रभाव होगा, अब इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
यूपी में इलाहाबाद-झांसी स्नातक खंड के विधान परिषद (एमएलसी) के साथ ही 11 सीटों पर वोटिंग होनी है। एक तरफ चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी करने का दावा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ वोटिंग लिस्ट की गड़बड़ियां सामने आ गई हैं। बुधवार को वोटर लिस्ट में अजग गजब नामों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वायरल सूची में कई ऐसे-ऐसे नाम हैं जो देखने से ही फर्जी लग रहे हैं। इसके बाद भी निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों ने इनकी सत्यता जानने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि इसकी कई शिकायतें पहले भी की गईं लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। अब सोशल मीडिया पर सूची वायरल हुई तो चुनाव आयोग आधी रात में जागा है।
रात 1.32 पर एक्स पर पोस्ट कर जांच का आदेश
निर्वाचन आयोग की तरफ से बुधवार की रात सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ही रात 1.32 बजे मामले की जांच का आदेश दिया गया। सीईओ की तरफ से लिखा गया कि इलाहाबाद -झांसी स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में कुछ अजीब से नामों के मिलने की सूचना कुछ घंटों पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। मंडलायुक्त झांसी जो इस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट दोपहर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
क्या है वायरल लिस्ट में
वायरल हो रही वोटर लिस्ट में ऐसे-ऐसे नाम हैं जिन्हें पहली ही नजर में देखकर कोई भी चौंक सकता है। किसी वोटर का नाम ही अजब-गजब है तो किसी के पिता का नाम हैरान कर रहा है। भाग संख्या 81 के क्रमांक संख्या 696 पर नरेंद्र यादव के पिता का नाम बीकाम लिखा है। पता ईडब्ल्यूएस आवास विकास कालोनी है। इसी तरह भाग संख्या 15 के क्रमांक 82 पर वोटर का नाम मोहम्मद पागल रेहान और पिता का नाम मोहम्मद हाशिम है। पता दारागंज है। भाग संख्या 189 के क्रम संख्या 1034 पर नाम मूर्ख काली देवी का दर्ज है।
वोटर का नाम टक्कर मारना, पिता भी नाम भी टक्कर मारना
कुछ नाम तो ऐसे हैं जो पहली ही नजर में फर्जी लगते हैं। भाग संख्या 9 के क्रमांक 119 पर वोटर का नाम ‘इरफान अली ने कहा’ लिखा है। इसी तरह भाग संख्या 2 के क्रमांक 1205 पर वोटर का नाम 'फैज अब्बास ने कहा' दर्ज है। भाग संख्या 252 के क्रमांक 566 पर वोटर का नाम ‘खालिद अली ने कहा’ लिखा है। भाग संख्या 69 के क्रमांक 351 पर वोटर का नाम टक्कर मारना और पिता का भी नाम टक्कर मारना है।
भाग संख्या 72 के क्रमांक 415 पर राम ने यादव को मारा पिता का नाम मूर्ख चंद यादव दर्ज है। इनका पता रतौरा सरायइनायत लिखा है। इसी तरह भाग संख्या 133 के क्रमांक 768 पर रवि शर्मा के पिता का नाम राम ने शर्मा को मारा लिखा है। ये कुछ उदाहरण हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हैं। लाइव हिन्दुस्तान इन वोटरों का नाम मतदाता सूची में होने की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि आधी रात के बाद डेढ़ बजे जब चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है तो माना जा रहा है कि गड़बड़ियों का पता उसे भी चला है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।