Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsElection Commission to investigate BLOs after less name deduction than average
यूपी में चुनाव आयोग के रडार पर औसत से कम नाम कटने वाले जिले, बीएलओ पर बैठी जांच

यूपी में चुनाव आयोग के रडार पर औसत से कम नाम कटने वाले जिले, बीएलओ पर बैठी जांच

संक्षेप:

यूपी की मतदाता सूची से 2.89 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं। पहले 15.44 करोड़ वोटर थे और अब 12.55 करोड़ मतदाता हैं। यानी 18.71 प्रतिशत लोगों के नाम कटे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां औसत से कम लोगों के नाम सूची से बाहर हुए हैं। यहाँ बीएलओ की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

Jan 18, 2026 08:39 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी की मतदाता सूची से 2.89 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं। पहले 15.44 करोड़ वोटर थे और अब 12.55 करोड़ मतदाता हैं। यानी 18.71 प्रतिशत लोगों के नाम कटे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां औसत से कम लोगों के नाम सूची से बाहर हुए हैं। यहाँ बीएलओ की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आयोग की गोपनीय समीक्षा में सामने आया है की बड़ी संख्या फॉर्म बिना फोटो और मतदाता फॉर्म जमा किए गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आशंका जताई जा रही है कि यहाँ बीएलओ ने अपने स्तर से ही फॉर्म जमा कर दिए। ललितपुर में 9.95 प्रतिशत लोगों के नाम कटे हैं। ऐसे ही पीलीभीत, अमरोहा, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, गाजीपुर और अम्बेडकरनगर में 10.78 से 13.85 प्रतिशत नाम ही कटे हैं। आयोग की जाँच के बाद मृतक, अनुपस्थित और स्थान्तरित वोटर हटेंगे। वहीं सही नाम जोड़ें जाएँगे।

- एसआईआर में नाम कटने वाले मतदाता - 2.89 करोड़

- महिला मतदाताओं के नाम कटे - 1.54 करोड़

- पुरुष मतदाताओं के नाम कटे - 1.33 करोड़

ये भी पढ़ें:स्थिति साफ करे सरकार; अहिल्याबाई की मूर्ति हटाए जाने पर बोलीं मायावती

आज सभी बूथों पर चलेगा विशेष मतदाता अभियान

यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची रविवार को सभी बूथों पर दिखाई जाएगी। जिसमें मृत, अनुपस्थित व अस्थाई मतदाताओं के नाम की सूची भी प्रदर्शित होगी। मौके पर फॉर्म-6, 7 व 8 भरवाने के लिए हेल्प डेस्क मतदाताओं के लिए बनाई जाएगी। मतदाताओं से मौके पर ही फॉर्म भरवाया जाएगा।

शहरों में 1.17 करोड़ व गांव में 1.72 करोड़ लोग घटे

शहरी क्षेत्रों में पहले 4.16 करोड़ मतदाता थे और अब यह संख्या 2.99 करोड़ रह गई है। कुल 28 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 11.28 करोड़ मतदाता थे और अब यह घटकर 9.56 करोड़ रह गए हैं। यानी 1.72 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता कम हुए हैं। गांव में 15.23 प्रतिशत मतदाता कम हुए हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Lucknow News UP Top News special intensive revision sir अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |