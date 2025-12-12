चुनाव आयोग की सख्तीका यूपी पंचायत चुनाव पर असर, शहरियों से गिड़गिड़ा रहे प्रधान और प्रत्याशी

संक्षेप: चुनाव आयोग की सख्ती से यूपी पंचायत चुनाव पर असर पड़ेगा। ग्राम प्रधान और प्रधानी का चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशी भी उनके गांव के बाहर रह रहे लोग मतदाता सूची में गांव से ही शामिल रहें इसके लिए उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं।

यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में 24 लाख डुप्लीकेट वोटर सामने आए हैं। यह वह मतदाता हैं जिनके सूची में दो-दो या उससे अधिक जगह नाम दर्ज हैं। कई ऐसे हैं, जिनका गांव व शहर दोनों जगह की मतदाता सूची में नाम है। नियम के अनुसार वह एक जगह से ही गणना प्रपत्र भर सकते हैं। ऐसे में वह अपने स्थाई निवास गांव के मतदाता बनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दरअसल, अभी तक पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का काम अलग समय पर और विधानसभा व लोकसभा की मतदाता सूची बनाने का काम अलग-अलग समय पर होता था। ऐसे में दोनों का कोई मिलान न होने से दो-दो जगह वोटर बनें रहते थे। अब एक देश एक चुनाव और त्रुटिरहित मतदाता सूची के लिए तकनीकी के हो रहे भरपूर प्रयोग से भी लोग घबराए हैं। वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान और प्रधानी का चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशी भी उनके गांव के बाहर रह रहे लोग मतदाता सूची में गांव से ही शामिल रहें इसके लिए उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं।

एसआईआर शुरू होते ही मतदाताओं से अपील की गई थी कि अगर उनके मतदाता सूची में दो-दो जगह नाम दर्ज हैं तो उन्हें गणना प्रपत्र दोनों जगह भेजे जाएंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा-31 के तहत अगर वह दो-दो जगह से फॉर्म भरेंगे तो उन्हें एक वर्ष तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग शहर जहां पर वह नौकरी, रोजगार व पढ़ाई इत्यादि के कारण रह रहे हैं, वहां की जगह अपने गांव से मतदाता बनें रहने पर जोर दे रहे हैं।