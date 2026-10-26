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बीजेपी MLC की शिकायत पर EC का ऐक्शन, गोरखपुर-फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र के ऑर्ब्जवर को हटाया

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान
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गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना से पहले निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षक अभय सिंह को हटा दिया। भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। उन्होंने अभय सिंह के खिलाफ सीबीआई के अवैध खनन मामले का हवाला दिया था। उनकी जगह आईएएस प्रकाश बिन्दु को जिम्मेदारी मिली है।

BJP MLC Devendra Pratap Singh
भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना से एक दिन पहले निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षक अभय सिंह को हटा दिया है। भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह कदम उठाया। उनकी जगह 2009 बैच के आईएएस अधिकारी प्रकाश बिन्दु को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें तत्काल निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचकर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। 27 अक्टूबर को होने वाली मतगणना से ठीक पहले प्रेक्षक को बदले जाने के फैसले ने चुनावी चर्चा तेज कर दी है।

दरअसल, शिक्षक एमएलसी चुनाव के मतदान के दिन 23 अक्टूबर को भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने चुनाव आयोग को ईमेल भेजकर अभय सिंह की तैनाती पर सवाल उठाए थे। उन्होंने 2019 में अवैध खनन मामले में अभय सिंह के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे का हवाला देते हुए उन्हें प्रेक्षक पद से हटाने की मांग की थी। देवेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की जांच की वर्तमान स्थिति और संबंधित तथ्यों को गंभीरता से देखने का आग्रह किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ऐसे आरोपों से घिरे अधिकारी की मौजूदगी में निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल उठ सकते हैं।

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बीजेपी एमएलसी की शिकायत पर ऐक्शन

शिकायत में अधिकारी के आवास पर छापेमारी के दौरान कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने का भी जिक्र किया गया था। इसके बाद भाजपा एमएलसी ने मतगणना कर्मियों को खुला पत्र लिखकर भी अपनी आपत्तियां सामने रखी थीं। चुनाव आयोग की ओर से प्रेक्षक को हटाए जाने के फैसले का देवेंद्र प्रताप सिंह ने स्वागत किया। उन्होंने आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रेक्षक को बदलना जरूरी था और उनकी जगह स्वच्छ छवि वाले अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है।

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एमएलसी चुनाव में 54.58% वोटिंग

आपको बता दें एमएलसी की 11 सीटों पर 23 अक्तूबर को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सभी 11 सीटों पर कुल 54.58 प्रतिशत वोटिंग हुई है । खंड स्नातक की लखनऊ सीट पर 39.83 प्रतिशत, मेरठ में 35.81 प्रतिशत, आगरा में 49.75 प्रतिशत, वाराणसी में 41.11 प्रतिशत और इलाहाबाद-झांसी में 41.40 प्रतिशत मतदान हुआ। ऐसे ही खंड शिक्षक की लखनऊ सीट पर 52.19 प्रतिशत, मेरठ में 57.64 प्रतिशत, आगरा में 59.82 प्रतिशत, वाराणसी मे 69.87 प्रतिशत, बरेली-मुरादाबाद में 73.69 प्रतिशत और गोरखपुर-फैजाबाद में 79.32 प्रतिशत मतदान हुआ। कल यानी 27 अक्टूबर को मतगणना होगी।

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