राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने नकारा, लखनऊ और वाराणसी में दर्ज नहीं मिले मतदाता

कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया है। राहुल ने प्रेस वार्ता में जिन मतदाताओं के नाम लखनऊ और वाराणसी की वोटर लिस्ट में दर्ज बताया, वे नहीं मिले। चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जांच के बाद यह जानकारी दी गई है। आरोपों को नकारा है।

इसके मुताबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘दि फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टीट्यूशन इस द वोट, वोट हैस बीन डिस्ट्रॉयड’ विषय पर गुरुवार को प्रेस वार्ता की थी। इसमें यूपी का भी जिक्र था। कहा कि दो मतदाता जिनका नाम आदित्य श्रीवास्तव पुत्र एसपी श्रीवास्तव (इपिक नं. एफपीपी 6437040) एवं विशाल सिंह पुत्र, महीपाल सिंह (इपिक नं. आईएनबी 2722288) हैं। इनका नाम यूपी के साथ अन्य प्रदेश की विधान सभाओं की मतदाता सूची में भी अंकित है। राहुल गांधी की ओर से यह आंकड़े इसी साल 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से निकाले हुए दिखाए गए हैं। इसमें आदित्य श्रीवास्तव का नाम चार जगह अंकित दिखाया गया है। इनका नाम मुंबई सब अर्बन की विधान सभा 158 जोगेश्वरीपूर्व की बूथ संख्या 197 के क्रम संख्या 877, बेंगेलुरु अर्बन की विधान सभा 174 महादेवपुरा के बूथ संख्या 458 के क्रम संख्या 1265, बूथ संख्या 459 के क्रम संख्या 678 पर दर्ज बताया गया है। इसके अलावा लखनऊ की विधान सभा 173 लखनऊ पूर्व के बूथ संख्या 84 के क्रम संख्या 630 पर अंकित दिखाया गया है। विशाल सिंह पुत्र महीपाल सिंह का नाम तीन जगह अंकित दिखाया गया है। इनका नाम बेंगुलुरू की विधान सभा 174 महादेवपुरा में बूथ संख्या 513 के क्रम संख्या 926 एवं बूथ संख्या 321 के क्रम संख्या 894 में दर्ज बताया है। साथ ही यूपी के वाराणसी की विधानसभा 390 वाराणसी कैण्ट में बूथ संख्या 82 के क्रम संख्या 516 पर अंकित दिखाया गया है।