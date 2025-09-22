यूपी के 127 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, तीन तक मांगा जवाब, जानें वजह

यूपी के 127 पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले छह वर्षों में इन दलों ने विधानसभा व लोकसभा का चुनाव तो लड़ा लेकिन चुनाव खर्च का ब्योरा चुनाव आयोग को नहीं दिया। ऐसे में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर की ओर से इन सभी राजनीतिक पार्टियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।

उत्तर प्रदेश के पते पर पंजीकृत 127 राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व महासचिव अपना प्रत्यावेदन शपथ पत्र एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ तीन अक्तूबर तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेज सकते हैं। अगर यह पार्टियां निर्धारित तारीख तक अपना जवाब नहीं भेजेंगी तो यह माना जाएगा कि इस मामले में इन्हें कुछ नहीं कहना है और इस संबंध में रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। शपथ पत्र व सुसंगत अभिलेखों के साथ नोटिस का जवाब भेजने वाले दलों की सुनवाई छह अक्तूबर से लेकर नौ अक्तूबर तक की जाएगी। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार विधानसभा चुनाव के 75 दिनों और लोकसभा चुनावों के 90 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल किया जाना जरूरी है।