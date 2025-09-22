Election Commission issues notice to 127 political parties UP for not providing details election expenditure यूपी के 127 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, तीन तक मांगा जवाब, जानें वजह, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के 127 पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले छह वर्षों में इन दलों ने विधानसभा व लोकसभा का चुनाव तो लड़ा लेकिन चुनाव खर्च का ब्योरा चुनाव आयोग को नहीं दिया।

Dinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवादाताMon, 22 Sep 2025 08:11 PM
यूपी के 127 पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले छह वर्षों में इन दलों ने विधानसभा व लोकसभा का चुनाव तो लड़ा लेकिन चुनाव खर्च का ब्योरा चुनाव आयोग को नहीं दिया। ऐसे में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर की ओर से इन सभी राजनीतिक पार्टियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।

उत्तर प्रदेश के पते पर पंजीकृत 127 राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व महासचिव अपना प्रत्यावेदन शपथ पत्र एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ तीन अक्तूबर तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेज सकते हैं। अगर यह पार्टियां निर्धारित तारीख तक अपना जवाब नहीं भेजेंगी तो यह माना जाएगा कि इस मामले में इन्हें कुछ नहीं कहना है और इस संबंध में रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। शपथ पत्र व सुसंगत अभिलेखों के साथ नोटिस का जवाब भेजने वाले दलों की सुनवाई छह अक्तूबर से लेकर नौ अक्तूबर तक की जाएगी। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार विधानसभा चुनाव के 75 दिनों और लोकसभा चुनावों के 90 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल किया जाना जरूरी है।

जिन 127 पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी की है, उनमें आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी, आजाद भारत पार्टी (डेमोक्रेटिक), आम जनता पार्टी, अभय समाज पार्टी, एक्शन पार्टी, आदर्श समाज पार्टी, भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी, भारतीय हिन्द फौज, गरीब समाज पार्टी, हम सबकी पार्टी व वतन जनता पार्टी इत्यादि शामिल हैं।

