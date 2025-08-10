चुनाव आयोग का ऐक्शन: लखनऊ, वाराणसी समेत यूपी के 115 राजनीतिक दलों को सूची से किया बाहर

यूपी के 115 रानीतिक दलों पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से इन राजनीतिक दलों को बाहर कर दिया है। ये ऐसी पार्टियां हैं, जिन्होंने या तो वर्ष 2019 से लगातार छह वर्षों तक न ही कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ा है और ना ही उत्तर प्रदेश में इनका पंजीकृत पते पर कोई वजूद है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नौ अगस्त को जारी आदेश का उल्लेख करते हुए यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि सूची से बाहर किए गए 115 राजनीतिक दलों को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम -1951 की धारा-29 बी एवं धारा-29 सी के साथ पठित आयकर अधिनियम-1961 के सुसंगत प्रावधानों एवं चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को मिलने वाले किसी भी लाभ को पाने के हकदार नहीं रहेंगे।