Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newselection commission gives big relief to voters who got notice in up sir they can send others in their place
UP SIR में नोटिस पाए मतदाताओं को निर्वाचन आयोग ने दी बड़ी राहत, जानें अपडेट

UP SIR में नोटिस पाए मतदाताओं को निर्वाचन आयोग ने दी बड़ी राहत, जानें अपडेट

संक्षेप:

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं की समस्याओं को देखते हुए यह सुविधा दी है। कई मतदाताओं की ओर से यह मांग भी की जा रही थी कि वह अपने निजी, ऑफिस और अन्य वजहों से व्यस्त हैं और नोटिस पर जो समय और दिनांक दिया गया है, उस पर आने में उन्हें कठिनाई हो रही है।

Jan 24, 2026 02:29 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP SIR: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत नोटिस पाए मतदाताओं को निर्वाचन आयोग ने बड़ी राहत दी है। बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं के साथ-साथ अब ऐसे वोटर जो किन्हीं कारणों से अपनी नोटिस का जवाब देने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते तो वह अपनी जगह दूसरे को भेज सकेंगे। एक आशय पत्र लिखकर उस पर हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान लगाकर वह दूसरे व्यक्ति को जवाब दाखिल करने के लिए ईआरओ के पास भेज सकेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने मतदाताओं की समस्याओं को देखते हुए यह सुविधा दी है। कई मतदाताओं की ओर से यह मांग भी की जा रही थी कि वह अपने निजी, ऑफिस व अन्य कारणों से बाहर जाने की वजह से व्यस्त हैं और नोटिस पर जो समय व दिनांक दिया गया है, उस पर आने में उन्हें कठिनाई हो रही है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से उन्हें ईआरआर व एईआरओ के समक्ष स्वयं उपस्थित होने से छूट दे दी गई है।

ये भी पढ़ें:यूपी SIR में नोटिस जारी हुआ या नहीं? ऐसे करें चेक; 9154 अधिकारी करेंगे सुनवाई

ऐसे 1.04 करोड़ मतदाता हैं, जिनका वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान न हो पाने के कारण नोटिस दिया गया है। अब इन्हें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या फिर शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित 13 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज देने होंगे। प्रदेश भर में पहले चरण में नोटिस जारी होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की ओर से मांग की गई कि उनकी जगह परिवार का कोई अन्य सदस्य या मित्र जवाब दाखिल कर सके ऐसी सुविधा दी जाए।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार ने यूपी के 11 शहरों के लिए जारी किया ये आदेश, 20 मार्च की डेडलाइन तय

दिखाई जाएगी निर्वाचन के बढ़ते कदम डाक्युमेंट्री

25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 100 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता को सम्मानित किया जाएगा। 10 युवाओं को मतदाता कार्ड दिए जाएंगे। वहीं अच्छा कार्य करने वाले बीएलओ, ईआरओ व डीएम को सम्मानित किया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |