चुनाव आयोग का यूपी में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर आदेश, गृह जिला और 3 साल से ऊपर तैनाती तो ड्यूटी नहीं
चुनाव आयोग का यूपी में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा कि यदि किसी अधिकारी ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो उसे वहां से तबादला किया जाएगा। इसके अलावा गृह जिला में तैनाती नहीं मिलेगी।
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने ट्रांसफर-पोस्टिंग पर आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादले और तैनाती के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने पहले आदेश में कहा कि चुनाव से सीधे जुड़े ऐसे अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रह सकेंगे जो चुनाव संबंधी निर्धारित मानकों के दायरे में आते हैं। इसके अलावा यदि किसी अधिकारी ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो उसे वहां से तबादला किया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO), निर्वाची पदाधिकारी (RO) और सहायक निर्वाची पदाधिकारी (ARO), पुलिस इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी पिछले चुनाव या उपचुनाव में जिस विधानसभा क्षेत्र या जिला में तैनात थे, वहां इस चुनाव में उनकी तैनाती नहीं होनी चाहिए।
भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर के निर्देश केवल चुनाव अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इनमें डीएम स्तर के चुनाव अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार और चुनाव कार्यों में सीधे लगाए गए अन्य अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी भी शामिल रहेंगे।
सोमवार को चुनाव में लापरवाही पर छह अधिकारी निलंबित किया था
इसके पहले सोमवार को निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दौरान कर्तव्यों का सही से निर्वाहन नहीं करने वाले छह अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। आयोग ने मतदान केंद्र संख्या 21 और 26 पर बड़े पैमाने पर हुई गडबड़ियों के मद्देनर यह कदम उठाया है। इससे पहले, आयोग ने दोनों बूथ पर दोबारा मतदान के निर्देश दिए थे। निर्वाचन आयोग ने आगरा मंडल के मंडलायुक्त (आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी भी) की 25 अक्तूबर को मिली रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। आयोग के सचिव सुमन कुमार दास की ओर से यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी निर्देश में कहा गया है कि अत्यंत चिंता के साथ देखा गया पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी मतदान केंद्रों के भीतर और आसपास प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने और उचित नियंत्रण बनाए रखने में विफल रहे। पर्यवेक्षी पदों पर तैनात अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति इस तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया गया है और इसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता।
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