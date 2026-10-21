इलेक्शन कमीशन ने पीलीभीत में 13150 लोगों के नाम बदल दिए, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल का आरोप
यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीलीभीत सदर विधानसभा में 13,150 लोगों के नाम बदल दिए।
यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप लगाया है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीलीभीत सदर विधानसभा में 13,150 लोगों के नाम बदल दिए। यह काम जुलाई से सितंबर के बीच किया गया। एसआईआर के फाइनल ड्राफ्ट में जिन लोगों के नाम दर्ज थे, उनका एपिक नंबर तो वही रहने दिया गया, लेकिन नाम बदले गए।
अब वह व्यक्ति जब पोलिंग बूथ पर जाएगा तो कैसे अपना वोट डालेगा? उसका नाम तो दिखाई ही नहीं देगा। पीलीभीत सदर सीट पर ऐसे 2600 लोगों के नाम जोड़े गए, जो वहां रहते ही नहीं हैं। एक ही विधानसभा में 16 हजार वोट एसआईआर के फाइनल ड्राफ्ट में बदले और काटे गए। फाइनल ड्राफ्ट के बाद यह बदलाव कैसे?
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा - हर कार्यकर्ता और जनता एपिक नंबर को देखें
वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अभी तो यह केवल एक विधानसभा की बात है जबकि बाकी की विधानसभा में भी हम यह पहचान कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत के कहा कि एसआईआर के फाइनल ड्राफ्ट के बाद यह सब बदलाव सॉफ्टवेयर से हुए। ज्यादातर बदलाव एक खास समुदाय के हैं और पुरुषों के हैं। हर कार्यकर्ता और जनता एपिक नंबर को देखें और सुश्चित करें कि उसका नाम न बदला गया हो। अगर नाम बदला गया है तो कांग्रेस से संपर्क करिए। डीएम और एसडीएम अगर इसमें शामिल नहीं हैं तो उन्हें सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्हें साफ करना चाहिए कि किसने ऐसा किया है।
हमारी मांग हैं -
- सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर पर रोक लगानी चाहिए। जो अब तक किया गया, उसे खत्म किया जाना चाहिए।
- यह साफ किया जाए कि यह किसके इशारे पर हुआ है और इसका जिम्मेदार कौन है?
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा क्या बोलीं
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ जो लड़ाई दिल्ली में शुरू हुई है, वह अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू होगी। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। इस मसले पर हम कानूनी राय लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और वहां के आईटी सेल की प्रभारी सीमा खन्ना के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें