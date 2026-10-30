सपा नेता राम गोपाल के वोट काटने के आरोप पर आयोग सीईओ ने मांगे साक्ष्य, बोले-सख्त कार्रवाई होगी
सपा नेता राम गोपाल के वोट काटने के आरोप पर यूपी चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साक्ष्य मांगें हैं। जिससे वह इन आरोपों की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई कर सकें।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के बीजेपी नेताओं पर एसडीएम से मिलीभगत कर वोट काटने के आरोप पर उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने साक्ष्य मांगे हैं। जिससे वह इन आरोपों की जांच कराकर ऐसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकें।
सपा नेता राम गोपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि उप्र में अब वे अधिकारी ही एसडीएम के पद पर तैनात किए जा रहे हैं जो अपना आईडी-पासवर्ड बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को दे देते हैं। यह बीजेपी कार्यकर्ता मतदाता पंजीकरण केंद्र के प्रभारी के साथ बैठकर सपा के वोटों को काटने व बीजेपी के वोटों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ओटीपी उसी आईडी व पासवर्ड पर आता है जो बीजेपी के किसी व्यक्ति के पास है। वहीं से उसे ओके कर दिया जाता है। अब इस साजिश के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 10 हजार सपा समर्थकों के वोट काटने का लक्ष्य रखा गया है। निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान लेकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे।
सपा नेता के इस पोस्ट पर सीईओ नवदीप रिणवा की ओर से जवाब दिया गया है कि यदि उप्र की किसी एक भी विधानसभा के ईआरओ के बारे में ऐसी शिकायत व संदेह है तो उसकी जानकारी दी जाए। जिससे तत्परतापूर्वक जांच कराकर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
सपा ने फर्रुखाबाद डीएम को हटाने को लेकर दिया ज्ञापन
वहीं समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी को हटाने की मांग की है। भाजपा विधायक डा. सुरभि के दबाव में डीएम कायमगंज में सपा समर्थक यादव बाहुल्य 40 मतदेय स्थलों को स्थानांतरित कराकर ठाकुर बाहुल्य इलाको में ले जाने की साजिश की जा रही है। सपा प्रदेश सचिव केके श्रीवास्तव, डा. हरिश्चंद्र सिंह, राधेश्याम सिंह की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि कायमगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उपरोक्त 40 मतदेय स्थलों को परिवर्तित करने का कोई औचित्य नहीं है और न ही कोई तर्क संगत कारण है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि औरैया में दिबियापुर, विधूना, बस्ती में रुधौली, हर्रैया, महादेवा, बस्ती सदर, अंबेडकर नगर में जलालपुर में डुप्लीकेट मतदाताओ के नाम दर्ज हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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