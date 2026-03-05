यूपी में इन 6 प्रत्याशियों के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक, चुनाव आयोग का ऐक्शन
यूपी में छह प्रत्याशियों के तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 में लड़ने वाले 6 प्रत्याशियों ने अपने निर्वाचन व्यय की जानकारी नहीं दी थी। इस कारण इन्हें निर्वाचन लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि नियमानुसार व्यय लेखा दाखिल न करने वाले 6 अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में जारी किये गये आदेश की तारीख 25 फरवरी 2026 से 03 वर्ष की अवधि के लिये संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित कर दिया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियों को निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से 30 दिनों के अन्दर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा से संबंधित सभी वाउचर नियमानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होता है। उन्होंने बताया कि 6 प्रत्याशियों ने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है।
इन पर हुआ ऐक्शन
(01) 112-बिसौली (अ०जा०) विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती प्रज्ञा यशोदा, ग्राम पिसनहारी, पोस्ट-मुडिया धुरेकी, तहसील-बिसौली, जनपद-बदायूं।
(02) 112-बिसौली (अ०जा०) विधानसभा क्षेत्र से श्री सुरेन्द्र, ग्राम-लभारी, पोस्ट-नगरा बारह, तहसील-बिसौली, जनपद-बदायूं।
(03) 113-सहसवान विधानसभा क्षेत्र से श्री अनिल कुमार, 23क आजाद रोड, चन्दौसी, जनपद-सम्भल।
(04) 116-शेखूपुर विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती ममता देवी, ग्राम व पोस्ट-सराय पिपरिया, तहसील-दातागंज, जनपद-बदायूं।
(05) 117-दातागंज विधानसभा क्षेत्र से श्री ओमवीर, ग्राम-खजुरारा, पुख्ता, तहसील व जनपद - बदायूं।
(06) 117-दातागंज विधानसभा क्षेत्र से श्री मुन्ना लाल, 16/1 हसनपुर खेवली, पोस्ट-हसनपुर खेवली, जनपद-लखनऊ।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें