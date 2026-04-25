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सरकार बनी तो 24 घंटे में गन्ना भुगतान और 23 फसलों को MSP, किसानों को लेकर अखिलेश ने कीं कई घोषणाएं

Apr 25, 2026 03:41 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत नौ राज्यों के उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के एक दिन बाद शनिवार को सपा प्रमुख ने यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में किसानों के लिए कई घोषणाएं कीं।

सरकार बनी तो 24 घंटे में गन्ना भुगतान और 23 फसलों को MSP, किसानों को लेकर अखिलेश ने कीं कई घोषणाएं

Akhilesh Yadav: अलगे साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। लोगों को लुभाने के लिए अपने-अपने तरीके से चुनावी वायदे करने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 में सपा सरकार बनने पर 24 घंटे के भीतर गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा तथा इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपये का 'किसान रिवॉल्विंग फंड' बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत नौ राज्यों के उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के एक दिन बाद शनिवार को सपा प्रमुख ने यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में किसानों के लिए कई घोषणाएं कीं।

अखिलेश यादव ने कहा, हमने तय किया है कि हम 24 घंटे के अंदर गन्ने का भुगतान कर देंगे। जैसे ही किसान के हाथ में पर्ची आएगी, वैसे ही हम किसानों के खाते में पैसा भेज देंगे। उन्होंने कहा, इसके लिए हम 15 हजार करोड़ रुपये का 'किसान रिवॉल्विंग फंड' बनाएंगे, जिससे किसान को भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर्ची मिलते ही भुगतान होगा। सपा प्रमुख ने कहा कि बड़े पैमाने पर किसान कर्ज लेते हैं, ऐसे में कानून बनाकर उनका कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने फसल बीमा, मुफ्त सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का भी ऐलान किया।

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यूपी सरकार ने छीनीं किसानों की सुविधाएं

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में किसानों के लिए मिलने वाली सुविधाएं मौजूदा सरकार ने छीन लीं। उन्होंने कहा, 'एक्सप्रेसवे पर मंडियां बनना शुरू हो गई थीं। कन्नौज में आलू के लिए जितनी मंडियां सपा सरकार में बनीं, उससे आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने नारा दिया, 'जब खेत मुस्कराएगा तो देश मुस्कराएगा।' उन्होंने कहा, ‘भाजपा को हम लोग हराएंगे। राज्य में 95 प्रतिशत पीडीए मतदान करके भाजपा का सफाया करेंगे।’

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किसानों पर बढ़ता जा रहा कर्ज, अखिलेश का दावा

पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया, 'किसान पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। उसे खाद, बीज, डीजल हर चीज किसान को महंगी खरीदनी पड़ रही है। खेती घाटे की होती जा रही है।' उन्होंने कहा कि अमेरिका से डील के बाद बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद भारत में आ जाएंगे तो हमारा किसान संकट में पड़ जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए यादव ने कहा कि रासायनिक उर्वरक को कम करने और बेहतर बीज उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान केंद्रों से किसानों को जोड़ा जाएगा। सरकार को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, 'अगर ये स्मार्ट शहर बना सकते हैं तो स्मार्ट गांव क्यों नहीं बन सकते? इस दिशा में सपा सरकार काम करेगी।' अखिलेश यादव ने कहा, लखनऊ में किसानों के लिए किसान बाजार बना था, आज वहां कैफे हैं। किसानों के लिए जो होटल बने थे उन्हें यूपी सरकार ने बेच दिया है। हम किसान की तुरंत मदद करने का काम करेंगे। किसान का लोन कैसे माफ हो उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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