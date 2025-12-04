बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी पेंशन, यूपी के इन पांच जिलों से शुरू होगी नई व्यवस्था

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। सरकार के इस फैसले अब उन्हें राहत मिलने जा रही है। बुजुर्गों को घर बैठे आराम से वृद्धावस्था पेंशन दिलाने की योजना में सबसे पहले इन पांच जिलों में लागू होगी।

यूपी में पात्र बुजुर्गों को घर बैठे आराम से वृद्धावस्था पेंशन दिलाने की योजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले पांच जिलों में लागू होगी। यह नई व्यवस्था अभी अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती में लागू की जाएगी। यहां सफल होते ही इसे सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। सभी जिलों को 30 दिनों में इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण एल.वेंकेटेश्वर लू की ओर से इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों व डीएम को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 60 वर्ष व उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को फैमिली आईडी के आधार आसानी से चिह्नत कर लिया जाएगा। जो लोग 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं उन्हें 90 दिन पहले ही चिह्नित कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। फैमिली आईडी एक परिवार-एक पहचान प्रणानी की मदद से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्रों की सूची स्वत: तैयार होगी। अभी 67.50 लाख बुजुर्गों को हर महीने एक-एक हजार रुपये पेंशन दी जा रही है। अब 8.25 लाख और वृद्धजनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

नई व्यवस्था के तहत वृद्धजनों को आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। फैमिली आईडी से चिह्नित पात्र लाभार्थियों को चिह्नित किए जाने के बाद समाज कल्याण विभाग उनसे फोन कॉल, एसएमएस और वाट्सएप पर मैसेज इत्यादि की मदद से उनसे संपर्क कर वृद्धावस्था पेंशन के लिए सहमति लेगा। फिर स्वचलित चिह्नीकरण में पात्र नागरिक स्वयं या फिर किसी के सहयोग से पेंशन पोर्टल पर जाकर अपनी सहमति व बॉयोमीट्रिक सत्यापन देंगे।