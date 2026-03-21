Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में दो पत्नियों वाले बुजुर्ग की मौत, श्मशान घाट बना विवाद का अखाड़ा, बेटों ने बुलाई पुलिस

Mar 21, 2026 05:29 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, झांसी
share

यूपी के झांसी में दो पत्नियों वाले बुजुर्ग की मौत के बाद श्मशान घाट विवाद का अखाड़ा बन गया। जमीन को लेकर बुजुर्ग के बेटों में झगड़ा शुरू हो गया। इस बीच अंतिम संस्कार रुका रहा। पुलिस के आने के बाद विवाद शांत हुआ।

यूपी में दो पत्नियों वाले बुजुर्ग की मौत, श्मशान घाट बना विवाद का अखाड़ा, बेटों ने बुलाई पुलिस

Jhansi News: जमीन-जायदाद परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं। कई बार ये झगड़े खूनी संघर्ष का रूप भी ले लेते हैं। जिसके चलते खून के रिश्ते दुश्मनी में बदलते देर नहीं लगती। यूपी के झांसी से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग ने दो शादियां की थीं। दोनों पत्नियों से उसे बेटे थे। बुजुर्ग की मौत के बाद अब जमीन को लेकर दोनों में विवाद हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान ही बुजुर्ग की दोनों पत्नियों के बेटे झगड़ बैठे। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। नौबत ये आई कि श्मशान घाट पर पुलिस बुलानी पड़ गई।

मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बड़ागांव के जगनपुरा गांव का है। बताया जा रहा है कि मृतक बूठे पुत्र कुन्नाई अहिरवार की दो पत्नियां थीं। करीब 20 साल पहले वह पहली पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ रहने लगे थे। बुजुर्ग की मौत के बाद जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी दोनों पत्नियों के बेटों के बीच जमीन और अंतिम संस्कार को लेकर विवाद शुरू हो गया। श्मशान घाट पर ही दोनों पक्षों में बहस तेज हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच पहली पत्नी के बेटे ने डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को समझाया और विवाद को शांत कराया। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया, तब जाकर अंतिम संस्कार संपन्न हो सका।

ये भी पढ़ें:मोबाइल ऑयल एजेंसी पर काम करने वाले युवक की हत्या, खेत में मिला शव

जमीनी विवाद में युवक की पिटाई, रिपोर्ट दर्ज

वहीं दूसरी ओर कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के खोरांव गांव निवासी मंसूर अहमद ने बताया कि 15 मार्च को जमीनी विवाद के चलते पड़ोसी सगे भाई मो. आशिम व मो. वारिश गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। चीख-पुकार पर जुटे मोहल्ले वालों ने किसी तरह जान बचाई। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी सीबी मौर्य ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने डांस करना नहीं छोड़ा तो पति ने गला घोंट की हत्या, पुलिस को फोन कर बताया

जमीन के विवाद में मां-बेटे को पीटा, चार पर केस

जमीन के विवाद मामले में मारपीट का मामला प्रतापगढ़ कुंडा से भी सामने आया है। बाघराय थाना क्षेत्र के उमरा पट्टी गांव निवासी रेखा देवी पत्नी संतोष कुमार ने न्यायालय में वाद दायर किया। 15 अक्तूबर 2025 की शाम जमीन की रंजिश में गांव के ही कुछ लोग उसके दरवाजे पहुंचे और गालियां देने लगे। जब उसने गालियां देने का विरोध किया तो आरोपी उसे डंडे और ईंट से मारने लगे। बेटा बचाने दौड़ा तो उसको भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर यूपी 112 पहुंची। घायल मां बेटे को सीएचसी में भर्ती कराया। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मोतीलाल, बैजनाथ, राहुल जायसवाल, मोतीलाल की पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

ये भी पढ़ें:छात्र की हत्या के बाद यूपी कॉलेज में जमकर बवाल; गाड़ियों में तोड़फोड़
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Jhansi News Video Viral UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |