यूपी में दो पत्नियों वाले बुजुर्ग की मौत, श्मशान घाट बना विवाद का अखाड़ा, बेटों ने बुलाई पुलिस

यूपी के झांसी में दो पत्नियों वाले बुजुर्ग की मौत के बाद श्मशान घाट विवाद का अखाड़ा बन गया। जमीन को लेकर बुजुर्ग के बेटों में झगड़ा शुरू हो गया। इस बीच अंतिम संस्कार रुका रहा। पुलिस के आने के बाद विवाद शांत हुआ।

Jhansi News: जमीन-जायदाद परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं। कई बार ये झगड़े खूनी संघर्ष का रूप भी ले लेते हैं। जिसके चलते खून के रिश्ते दुश्मनी में बदलते देर नहीं लगती। यूपी के झांसी से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग ने दो शादियां की थीं। दोनों पत्नियों से उसे बेटे थे। बुजुर्ग की मौत के बाद अब जमीन को लेकर दोनों में विवाद हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान ही बुजुर्ग की दोनों पत्नियों के बेटे झगड़ बैठे। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। नौबत ये आई कि श्मशान घाट पर पुलिस बुलानी पड़ गई।

मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बड़ागांव के जगनपुरा गांव का है। बताया जा रहा है कि मृतक बूठे पुत्र कुन्नाई अहिरवार की दो पत्नियां थीं। करीब 20 साल पहले वह पहली पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ रहने लगे थे। बुजुर्ग की मौत के बाद जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी दोनों पत्नियों के बेटों के बीच जमीन और अंतिम संस्कार को लेकर विवाद शुरू हो गया। श्मशान घाट पर ही दोनों पक्षों में बहस तेज हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच पहली पत्नी के बेटे ने डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को समझाया और विवाद को शांत कराया। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया, तब जाकर अंतिम संस्कार संपन्न हो सका।

जमीनी विवाद में युवक की पिटाई, रिपोर्ट दर्ज वहीं दूसरी ओर कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के खोरांव गांव निवासी मंसूर अहमद ने बताया कि 15 मार्च को जमीनी विवाद के चलते पड़ोसी सगे भाई मो. आशिम व मो. वारिश गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। चीख-पुकार पर जुटे मोहल्ले वालों ने किसी तरह जान बचाई। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी सीबी मौर्य ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।