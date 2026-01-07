एक छोटी से गलती पड़ी भारी! बुजुर्ग ने रैपर के साथ निगली टेबलेट, फट गई आंत

संक्षेप: एक बुजुर्ग की एक छोटी सी गलती जान पर बन आई। दरअसल, बुजुर्ग मेडिकल स्टोर से जोड़ों की दर्द की दवा ले आया और रैपर समेत टेबलेट निगल ली। रैपर के नुकीले कोनों ने आंतें चीर दीं। बुजुर्ग की हालत नाजुक हो गई।

जोड़ों के दर्द की एक गोली से बुजुर्ग की जान पर बन आई। कुशीनगर का एक बुजुर्ग मेडिकल स्टोर से दवा ले आया। दुकानदार ने ब्लिस्टर पैकिंग वाली दवा की टेबलेट को पत्ते से काट कर दिया था। बुजुर्ग ने रैपर समेत टेबलेट निगल ली। रैपर के नुकीले कोनों ने आंतें चीर दीं। बुजुर्ग की हालत नाजुक हो गई। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया। यह केस रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय जर्नल क्यूरियस में प्रकाशित हुई है।

कुशीनगर के रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग को जोड़ों में दर्द की शिकायत थी। उन्होंने गांव के पास के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी। दुकानदार ने ब्लिस्टर पैकेजिंग वाली दवा के पत्ते से टेबलेट काटकर दे दिया। बुजुर्ग बुजुर्ग ने बिना सोचे-समझे रैपर समेत दवा निगल ली। दूसरी खुराक के बाद से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पेट में तेज दर्द-मरोड़ के साथ खून की उल्टी होने लगी। घबराए परिजन बुजुर्ग को लेकर पहले जिला अस्पताल फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे।

एनेस्थीसिया विभाग की टीम ने की पहल मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में बुजुर्ग को भर्ती किया गया। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और इंडोस्कोपी की गई। जांच में पता चला, रैपर पेट में अटककर आंतें फाड़ चुका है। संक्रमण जानलेवा हो गया और पेरिटोनाइटिस की स्थिति बन गई। मरीज की सांसें उखड़ने लगीं। एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. शाहबाज अहमद, डॉ. गौरव सिंह और डॉ. प्रियंका द्विवेदी ने पहल की और डॉक्टरों की टीम ने तत्काल सर्जरी का फैसला किया। ऑपरेशन थिएटर में घंटों सर्जरी चली। मरीज के पेट से ब्लिस्टर पैकिंग वाली टेबलेट निकाली गई। क्षतिग्रस्त आंत की मरम्मत की गई। इस तरह बुजर्ग की जान बच गई।