अंतिम संस्कार में तीन में एक भी बेटी नहीं आई, पुलिस करती रही मिन्नतें, पिता की हुई थी मौत

संभल के अशोक नगर में 61 वर्षीय किशनपाल का शव घर की चौखट पर मिला। इकलौते बेटे की पांच साल पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी, जबकि तीन महीने पहले पत्नी का निधन हुआ था। अकेले रह रहे किशनपाल की मौत पर भी उनकी तीनों बेटियां अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचीं। बहनोई ने मुखाग्नि दी।

संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र के मोहल्ला अशोक नगर में मंगलवार सुबह एक सूने मकान की चौखट पर 61 वर्षीय बुजुर्ग किशनपाल का शव पड़ा मिला। यह सिर्फ एक बुजुर्ग की मौत की खबर नहीं है, बल्कि उस अभागे पिता की दर्दभरी दास्तान है, जिसने पांच साल पहले सड़क हादसे में अपने इकलौते बेटे को खो दिया था और महज तीन महीने पहले पत्नी के निधन के बाद अकेलेपन के सहारे जिंदगी काट रहा था। दुखद यह रहा कि पिता की मौत की सूचना मिलने के बाद भी उनकी तीनों शादीशुदा बेटियां अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंचीं। बाद में बदायूं से बहनोई के पहुंचने पर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कराई गई और उन्होंने ही किशनपाल को मुखाग्नि दी। मूल रूप से कुमारपुर गुमरिया निवासी किशनपाल (61) पेशे से किसान थे। करीब 10 वर्ष पहले गुमथल रोड स्थित अशोक नगर में अपनी पत्नी के नाम पर बड़े चाव से यह मकान बनवाया था। तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इसी मकान की चौखट उनकी खामोश मौत की गवाह बनेगी।

बीमारी और अकेलेपन से हारे किशनपाल पांच साल पहले उनके इकलौते बेटे हरिओम की मौत हो गई, जिसके गम से वह उबर भी नहीं पाए थे कि तीन महीने पहले पत्नी का भी साया सिर से उठ गया। इस दोहरे सदमे ने किशनपाल को भीतर से ऐसा तोड़ा कि वह अवसाद में चले गए और गंभीर रूप से बीमार रहने लगे। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहां न तो बिजली का ठिकाना रहा और न ही राशन का। वे इतने बेबस हो चुके थे कि कई बार मोहल्ले के लोग और पड़ोसी नेमपाल शर्मा उन्हें भोजन लाकर देते थे, तब जाकर उनका पेट भरता था। आखिरकार मंगलवार सुबह उनकी बीमारी और अकेलेपन से जंग टूट गई और उन्होंने मकान के मुख्य गेट पर ही दम तोड़ दिया।

बदायूं से आए बहनोई ने निभाया फर्ज जब कोई भी सगा संबंधी पिता के शव को हाथ लगाने को तैयार नहीं हुआ, तो पुलिस ने मृतक के अन्य रिश्तेदारों को खंगालना शुरू किया। पुलिस ने बदायूं जनपद के बिसौली क्षेत्र निवासी किशनपाल के बहनोई कोकेंद्र से संपर्क साधा। कोकेंद्र मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए चन्दौसी पहुंचे। स्थानीय ग्राम प्रधान के सहयोग से शव को पैतृक गांव कुमारपुर गुमरिया ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार हुआ।