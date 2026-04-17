DM ऑफिस के बाहर कफन ओढ़ कर लेटा बुजुर्ग, तख्ती पर लिखा- मैं जिंदा हूं, जमीन हड़पने का आरोप

बस्ती जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक जीवित बुजुर्ग सरकारी कागजों में मृत घोषित है। जिसकी जमीन भी दूसरे के नाम कर दी गई है। न्याय के लिए बुजुर्ग डीएम ऑफिस के बाहर कफन ओढ़ कर लेट गया। और तख्ती पर लिखा- डीएम साहब मैं जिंदा हूं।

बस्ती जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और अनोखे तरीके से विरोध जताते हुए कफन ओढ़कर डीएम चैंबर के बाहर जमीन पर लेट गया। एक तख्ती भी लिए हुए थे, जिसमें लिखा था- डीएम साहब मैं जिंदा हूं। इस घटना से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया और अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे।

राजस्व विभाग पर लापरवाही का आरोप पीड़ित की पहचान इशहाक अली के रूप में हुई है, जो लालगंज थाना क्षेत्र के बानपुर गांव के निवासी हैं। उन्होंने अधिकारियों के सामने गुहार लगाते हुए कहा—'साहब, मुझे जिंदा कर दीजिए।' उनका आरोप है कि राजस्व विभाग की लापरवाही या कथित साजिश के चलते उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उनकी 0.770 हेक्टेयर पुश्तैनी कृषि भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गई।

14 सालों से सरकारी कागजों में मृत दर्ज इशहाक अली के मुताबिक, वे पिछले करीब 14 वर्षों से सरकारी कागजों में मृत दर्ज हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार तहसील और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में शिकायत की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने अपने जीवित होने के तमाम प्रमाण भी अधिकारियों को दिए, बावजूद इसके रिकॉर्ड में कोई सुधार नहीं किया गया जानकारी के अनुसार, इशहाक अली संतकबीर नगर के नाथनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीपर के पद पर कार्यरत थे।

उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्ति प्राप्त की। हैरानी की बात यह है कि जिस अवधि में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में उन्हें मृत बताया गया, उसी दौरान स्वास्थ्य विभाग उन्हें नियमित वेतन देता रहा। वर्तमान में भी वे सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे जीवित हैं।

गांव की एक महिला के नाम दर्ज कर दी जमीन बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने वर्ष 2012 में उन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया और उनकी जमीन गाटा संख्या 892 को गांव की ही एक महिला के नाम दर्ज कर दिया। उनके पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर, बैंक स्टेटमेंट और जीवित प्रमाण पत्र जैसे सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा।