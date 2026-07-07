बिजली विभाग के छापे के दौरान हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत, गुस्साई भीड़ ने टीम को घेरा
विजिलेंस टीम ने सुबह-सुबह छापेमारी की। टीम जब मोहल्ला निवासी करीब 65 वर्षीय अलीजान के मकान पर पहुंची और पूछताछ शुरू की, तो टीम को देखकर अलीजान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह गश खाकर फर्श पर गिर पड़े। यह देख टीम में शामिल जेई, लाइनमैन और पुलिसकर्मियों के हाथ-पैर फूल गए।
UP Electricity News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के मोहल्ला छंगा दरवाजा में मंगलवार तड़के रेड करने गई विजिलेंस टीम को देखकर एक बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की टीम का घेराव करते हुए जबरन चेकिंग करने का आरोप लगाया। टीम के साथ तीखी नोकझोंक और भारी हंगामे के बीच मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बाद में नगर कोतवाली में बिजली अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता होने के बाद मामला शांत हुआ।
बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने मंगलवार सुबह करीब साढ़े चार बजे शहर के मोहल्ला छंगा दरवाजा में सुबह-सुबह छापेमारी की। टीम जब मोहल्ला निवासी करीब 65 वर्षीय अलीजान के मकान पर पहुंची और पूछताछ शुरू की, तो टीम को देखकर अलीजान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह गश खाकर फर्श पर गिर पड़े, जिससे टीम में शामिल जेई, लाइनमैन और पुलिसकर्मियों के हाथ-पैर फूल गए।
अफरा-तफरी के माहौल के बीच परिजन बुजुर्ग अलीजान को आनन-फानन में शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। शव लेकर परिजन जब वापस घर पहुंचे तो क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मौके पर मौजूद टीम को घेर लिया।
उत्पीड़न का आरोप, कोतवाली में घंटों चली पंचायत
बिजली निगम के एक्सईएन राहुल निगम ने बताया कि घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बिजली चेकिंग के नाम पर उपभोक्ताओं का मानसिक उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर शहर के संभ्रांत लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। उनके समझाने-बुझाने के बाद विजिलेंस टीम वहां से निकल सकी। यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी रही। इ
सके बाद नगर कोतवाली में दोनों पक्षों की मौजूदगी में घंटों चली पंचायत के बाद लिखित में समझौता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। विभागीय टीम नियमित चेंकिंग पर गई थी। चेकिंग के दौरान बुजुर्ग की मौत की बात सामने आई। मृतक के परिजनों के साथ लिखित में समझौता हो गया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें