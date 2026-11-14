शाकाहारी होने का दावा, गले में फंसा मछली का कांटा तो बुजुर्ग बोला- चोरी पकड़ी गई
कानपुर में चोरी-छिपे मछली खाने वाले एक बुजुर्ग की पोल तब खुल गई, जब उनके गले में मछली का कांटा फंस गया। डॉक्टरों के पूछने पर परिजनों ने दावा किया कि वे शाकाहारी हैं। हालांकि, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने जांच के बाद गले में गहराई तक फंसे मछली के कांटे को बाहर निकाल दिया।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां चोरी-छिपे मछली खाने वाले एक बुजुर्ग की पोल तब खुल गई, जब उनके गले में मछली का कांटा फंस गया। 20 दिन तक तकलीफ के साथ वह चार अस्पतालों में भटका लेकिन राहत नहीं मिली। आखिर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचा। डॉक्टरों के पूछने पर परिवार ने दावा किया कि वह लोग शाकाहारी हैं। मरीज ने भी मछली या किसी अन्य मांसाहार के सेवन से इनकार किया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग की टीम ने 20 मिनट में आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक से गले में गहराई तक फंसे मछली के कांटे को बाहर निकाला। यह देख बुजुर्ग भी थोड़ा असहज हुए और कहा कि ‘अब तो चोरी पकड़ ली गई...क्या करूं।'
ये मामला बर्रा क्षेत्र का है। यहां रहने वाले 77 साल के बुजुर्ग के गले में 25 अक्टूबर को मछली का कांटा फंस गया था। इसके बाद उन्हें निगलने में परेशानी और लगातार असहजता होने लगी। उन्होंने कई चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराया। वहां एंडोस्कोपी के जरिए कांटा निकालने के चार प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मरीज को लखनऊ रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों को पता चला कि पूरा परिवार शाकाहारी है। हालांकि जब गले से काटा बाहर निकला तो बुजुर्ग की चोरी पकड़ी गई।
एंडोस्कोपिक प्रक्रिया से पाई सफलता
प्राचार्य डॉ. प्रो. संजय काला के मार्गदर्शन में सर्जरी विभाग के प्रो. डॉ. आरके जौहरी और उनकी टीम ने एंडोस्कोपिक प्रक्रिया पूरी की। चिकित्सकों ने रैट टूथ फॉरेन बॉडी रिमूवल फोर्सेप्स की मदद से गले में फंसे मछली के कांटे को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। खास बात यह रही कि डॉक्टरों को कांटे को निकालने में 20 मिनट का समय लगा। डॉक्टर जौहरी ने बताया कि गले में फंसी बाहरी वस्तु आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी स्थिति और दिशा के अनुसार गंभीर जटिलताएं भी हो सकती हैं। ऐसे मामलों में समय पर विशेषज्ञ से उपचार जरूरी है। आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक से कई जटिल मामलों में बिना ओपन सर्जरी सुरक्षित उपचार संभव है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें