Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शाकाहारी होने का दावा, गले में फंसा मछली का कांटा तो बुजुर्ग बोला- चोरी पकड़ी गई

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
share

कानपुर में चोरी-छिपे मछली खाने वाले एक बुजुर्ग की पोल तब खुल गई, जब उनके गले में मछली का कांटा फंस गया। डॉक्टरों के पूछने पर परिजनों ने दावा किया कि वे शाकाहारी हैं। हालांकि, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने जांच के बाद गले में गहराई तक फंसे मछली के कांटे को बाहर निकाल दिया।

fish bone gets stuck in Elderly man
शाकाहारी होने का दावा करने वाले बुजुर्ग के गले में फंसा काटा

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां चोरी-छिपे मछली खाने वाले एक बुजुर्ग की पोल तब खुल गई, जब उनके गले में मछली का कांटा फंस गया। 20 दिन तक तकलीफ के साथ वह चार अस्पतालों में भटका लेकिन राहत नहीं मिली। आखिर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचा। डॉक्टरों के पूछने पर परिवार ने दावा किया कि वह लोग शाकाहारी हैं। मरीज ने भी मछली या किसी अन्य मांसाहार के सेवन से इनकार किया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग की टीम ने 20 मिनट में आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक से गले में गहराई तक फंसे मछली के कांटे को बाहर निकाला। यह देख बुजुर्ग भी थोड़ा असहज हुए और कहा कि ‘अब तो चोरी पकड़ ली गई...क्या करूं।'

ये मामला बर्रा क्षेत्र का है। यहां रहने वाले 77 साल के बुजुर्ग के गले में 25 अक्टूबर को मछली का कांटा फंस गया था। इसके बाद उन्हें निगलने में परेशानी और लगातार असहजता होने लगी। उन्होंने कई चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराया। वहां एंडोस्कोपी के जरिए कांटा निकालने के चार प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मरीज को लखनऊ रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों को पता चला कि पूरा परिवार शाकाहारी है। हालांकि जब गले से काटा बाहर निकला तो बुजुर्ग की चोरी पकड़ी गई।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका के पिता ने कहा- 'कल आना', अगले दिन बारात लेकर पहुंचा प्रेमी

एंडोस्कोपिक प्रक्रिया से पाई सफलता

प्राचार्य डॉ. प्रो. संजय काला के मार्गदर्शन में सर्जरी विभाग के प्रो. डॉ. आरके जौहरी और उनकी टीम ने एंडोस्कोपिक प्रक्रिया पूरी की। चिकित्सकों ने रैट टूथ फॉरेन बॉडी रिमूवल फोर्सेप्स की मदद से गले में फंसे मछली के कांटे को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। खास बात यह रही कि डॉक्टरों को कांटे को निकालने में 20 मिनट का समय लगा। डॉक्टर जौहरी ने बताया कि गले में फंसी बाहरी वस्तु आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी स्थिति और दिशा के अनुसार गंभीर जटिलताएं भी हो सकती हैं। ऐसे मामलों में समय पर विशेषज्ञ से उपचार जरूरी है। आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक से कई जटिल मामलों में बिना ओपन सर्जरी सुरक्षित उपचार संभव है।

ये भी पढ़ें:इस दुकान पर औरतों का आना मना है! वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsUP Newsशाकाहारी होने का दावा, गले में फंसा मछली का कांटा तो बुजुर्ग बोला- चोरी पकड़ी गई