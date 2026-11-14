शाकाहारी होने का दावा, गले में फंसा मछली का कांटा तो बुजुर्ग बोला- चोरी पकड़ी गई

कानपुर में चोरी-छिपे मछली खाने वाले एक बुजुर्ग की पोल तब खुल गई, जब उनके गले में मछली का कांटा फंस गया। डॉक्टरों के पूछने पर परिजनों ने दावा किया कि वे शाकाहारी हैं। हालांकि, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने जांच के बाद गले में गहराई तक फंसे मछली के कांटे को बाहर निकाल दिया।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां चोरी-छिपे मछली खाने वाले एक बुजुर्ग की पोल तब खुल गई, जब उनके गले में मछली का कांटा फंस गया। 20 दिन तक तकलीफ के साथ वह चार अस्पतालों में भटका लेकिन राहत नहीं मिली। आखिर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचा। डॉक्टरों के पूछने पर परिवार ने दावा किया कि वह लोग शाकाहारी हैं। मरीज ने भी मछली या किसी अन्य मांसाहार के सेवन से इनकार किया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग की टीम ने 20 मिनट में आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक से गले में गहराई तक फंसे मछली के कांटे को बाहर निकाला। यह देख बुजुर्ग भी थोड़ा असहज हुए और कहा कि ‘अब तो चोरी पकड़ ली गई...क्या करूं।'

ये मामला बर्रा क्षेत्र का है। यहां रहने वाले 77 साल के बुजुर्ग के गले में 25 अक्टूबर को मछली का कांटा फंस गया था। इसके बाद उन्हें निगलने में परेशानी और लगातार असहजता होने लगी। उन्होंने कई चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराया। वहां एंडोस्कोपी के जरिए कांटा निकालने के चार प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मरीज को लखनऊ रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों को पता चला कि पूरा परिवार शाकाहारी है। हालांकि जब गले से काटा बाहर निकला तो बुजुर्ग की चोरी पकड़ी गई।