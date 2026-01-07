मधुमक्खियों से बचने के लिए जलाई आग, उसी में जिंदा जल गया बुजुर्ग

संक्षेप: बाराबंकी में सरपत काटने गए वृद्ध ने मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए आग जला दी। लेकिन उसी आग में खुद ही जिंदा जल गया। जब तक गांव के लोग बचाने की कोशिश करते तब मौत हो चुकी थी।

यूपी के बाराबंकी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां कोतवाली क्षेत्र के गौतमनपुरवा मजरे रौनी गांव से कुछ दूरी पर सरपत काटने गए वृद्ध ने मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए आग जला दी। उसी आग में खुद ही जिंदा जल गया। जब तक गांव के लोग बचाने की कोशिश करते तब मौत हो चुकी थी। परिजन खोजते हुए घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें मामले की जानकारी हुई।

गौतमनपुरवा मजरे रौनी गांव के रहने वाले 61 साल के रामऔतार मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे बाजार से लौटने के बाद सरपत काटने के लिए गांव से करीब एक किमी दूर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे गए थे। इसी बीच मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए रामऔतार ने सरपत में आग लगाकर धुआं कर दिया। ताकि मधुमक्खियां वहां से भाग जाएं। इसी बीच आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और वह चारों तरफ से आग से घिर गए और जिंदा ही आग में जल गए। जानकारी होने पर जब तक आस पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे उनकी मौत हो चुकी थी। देर शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।

इसी दौरान एक राहगीर ने वृद्ध रामऔतार के जलकर मौत की सूचना दी। इस पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां रामऔतार जले पड़े थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि वृद्ध ने मधुमक्खियों से बचने के लिए आग जलाई थी लेकिन सरपत में आग लग जाने से वह आग की लपटों की चपेट में आकर जल गए। जिससे उसकी मौत हो गई।