आगरा में बुजुर्ग दंपति ने की आत्महत्या, पति दुकान और पत्नी का शव कमरे में लटका मिला
आगरा में बुजुर्ग दंपति ने आत्महत्या कर ली। दोनों के शव अलग-अलग जगहों पर लटके मिले। पत्नी घर के कमरे जबकि पति ने घर के अंदर बनी दुकान में सुसाइड कर लिया। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
Agra News: यूपी के आगरा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। शाहगंज क्षेत्र की बर वाली गली में रविवार देर रात बुजुर्ग दंपति ने फांसी लगाकर जान दे दी। पति का शव घर में बनी दुकान में, जबकि पत्नी का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी होने पर इलाके में खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतकों की पहचान 65 वर्षीय शेरू और उनकी पत्नी मुन्नी देवी के रूप में हुई है। दोनों वरिष्ठ नागरिक थे। घटना सराय ख्वाजा चौकी क्षेत्र की है। रविवार देर रात दंपति ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिवार और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि प्रथमदृष्टया आर्थिक तंगी के चलते दंपति द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका है। हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।
पिता से विवाद पर बेटे ने लगाई फांसी, मौत
वहीं फांसी लगाने का दूसरा मामला फिरोजाबाद जिले से सामने आया है। यहां एक युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये जिला अस्पताल भिजवाया है। गांव चांदीपुरा थाना सैफई हाल निवासी नगला गोला निवासी 18 वर्षीय अंकित कुमार पुत्र रवींद्र कुमार का पिता से विवाद हो गया। पिता से विवाद के बाद में वह घर से बाहर निकला तथा गैलेक्सी होटल के सामने खड़े एक पेड़ पर फांसी का फंदा बनाया और उस पर लटक गया। जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पेड़ से शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिये जिला अस्पताल भिजवाया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।