जीते जी बुजुर्ग बलजोर सिंह ने कराई अपनी तेरहवीं, राज्यमंत्री केपी मलिक समेत 900 लोगों ने किया भोज
बागपत में एक 80 साल के बुजुर्ग ने मरने से पहले ही अपनी तेरहवीं करवा ली। बुजुर्ग ने खुद की तेरहवीं करवा लोगों को हैरान कर दिया है। तेरहवीं में राज्यमंत्री समेत 900 लोगों ने आकर भोज ग्रहण किया।
Baghpat News: यूपी के बागपत जिले से अजब-गजब मामला सामने आया है। आमतौर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी तेरहवीं होती है, लेकिन जौहड़ी गांव के 80 वर्षीय चौधरी बलजोर सिंह ने इस परंपरा को उलट दिया। उन्होंने जीते-जी अपनी तेरहवीं कराकर समाज को चौंका दिया। रविवार को गांव में उनकी तेरहवीं पर राज्यमंत्री केपी मलिक समेत करीब 900 लोगों ने भोज किया। इस आयोजन में चौधरी समाज के लोगों के साथ राज्यमंत्री केपी मलिक भी पहुंचे। सबसे खास बात यह रही कि बलजोर सिंह खुद पूरे आयोजन में रहे। अपनी पगड़ी नाती मुकुल को सौंपकर परिवार की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को दे दी। यह आयोजन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा।
जौहड़ी गांव के 80 वर्षीय चौधरी बलजोर पुत्र कनक सिंह का कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी समाज के लोगों के साथ मेलजोल बनाए रखा। लोगों के निमंत्रण पर उनके यहां भोज में शामिल होते रहे। उनकी इच्छा थी कि जीवनकाल में ही सभी परिचितों को एक जगह एकत्र कर उनके साथ भोजन करें। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी तेरहवीं जीते-जी कराने का फैसला किया।
सुबह हुआ हवन तो दोपहर में कराया भोज
परिवार ने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभाली। घर के आंगन में हलवाइयों ने पूड़ी, रायता, दो तरह की सब्जियां और लड्डू सहित विभिन्न पकवान तैयार किए। सुबह हवन हुआ और दोपहर में भोज शुरू किया। इसमें करीब 900 लोगों ने भोज किया। आमतौर पर तेरहवीं में परिजन किसी अपने को खोने के बाद शोक में जुटते हैं, लेकिन यहां बलजोर सिंह खुद मेहमानों के बीच मौजूद रहे। उन्होंने लोगों का स्वागत किया और उनके साथ बैठकर इस आयोजन में हिस्सा लिया।
खुद नाती के सिर बांधी पगड़ी
इस आयोजन की सबसे खास रस्म पगड़ी की रही। आमतौर पर परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद पगड़ी बांधकर उत्तराधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन बलजोर सिंह ने यह रस्म अपनी मौजूदगी में निभाई। उन्होंने अपनी पगड़ी नाती मुकुल को सौंप दी। परिवार में उनकी बेटी पिंकी, दामाद सुखपाल, तीन नातिन और एक नाती मुकुल हैं।
राज्यमंत्री केपी मलिक भी पहुंचे
बलजोर सिंह की अनोखी पहल में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में समाज के लोग और ग्रामीण पहुंचे। राज्यमंत्री केपी मलिक ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। परिवार और ग्रामीणों के लिए यह आयोजन सामान्य तेरहवीं से बिल्कुल अलग रहा। बलजोर सिंह ने अपनी जिंदगी में ही उन रस्मों को निभा दिया जो आमतौर पर व्यक्ति की मृत्यु के बाद होती हैं। उनकी इस पहल ने गांव ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में भी नई चर्चा छेड़ दी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।