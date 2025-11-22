Hindustan Hindi News
elder sister devar tied the girl hands and feet and applied vermilion to forehead Then raped her
बड़ी बहन के देवर ने हाथ-पैर बांधकर युवती की भरी मांग, रेप भी किया

बड़ी बहन के देवर ने हाथ-पैर बांधकर युवती की भरी मांग, रेप भी किया

संक्षेप:

अंबेडकरनगर में नाबालिग के साथ दरिंदगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बड़ी बहन के देवर ने नाबालिग के हाथ-पैर बांधकर मांग भर दी। फिर रेप की घटना को अंजाम दिया। 

Sat, 22 Nov 2025 10:07 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, अंबेडकरनगर
यूपी के अंबेडकरनगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बालिका का हाथ-पैर बांधकर मांग भरने और दुराचार का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। आरोपी युवक वारदात को अंजाम देने के बाद परिजनों की हत्या करने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पीड़िता की मां ने अपनी बड़ी बेटी के देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उधर पुलिस ने बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है।

टांडा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने दिए तहरीर में कहा है कि उसकी बड़ी बेटी की शादी सम्मनपुर थाना क्षेत्र के लेहड़ी मजीसा में हुई है। बेटी का देवर आनन्द पुत्र श्रीपत उसके घर आता जाता रहता है। आरोप है कि बीते गुरुवार की रात्रि करीब 11.30 बजे आनंद ने फोन कर महिला की नाबालिग बालिका को घर के पीछे बुलाया और उसे खेत में ले जाकर उसका हाथ पैर बांध दिया। इसके बाद उसकी मांग भरते हुए वीडियो बना लिया और दुराचार किया।

बालिका के प्रतिरोध पर उसे व परिजनों की हत्या की धमकी देते हुए चला गया। पीड़िता ने घर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम से अपनी मां को अवगत कराया। इसके बाद मां ने कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाल दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि आनंद के खिलाफ दुराचार और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर बालिका को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है।

होटल में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर युवती से किया दुष्कर्म

उधर, कौशांबी जिले के सैनी थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ होटल में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर पड़ोसी जनपद चित्रकूट के युवक ने दरिंदगी की। आरोपी परीक्षा में नहीं बैठने देने का डर दिखाकर युवती को प्रयागराज स्थित होटल ले गया था। यौन शोषण के दौरान उसने वीडियो बना लिया। बाद में इसे प्रसारित करने की धमकी देकर कई बार मनमानी की। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

