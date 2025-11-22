बड़ी बहन के देवर ने हाथ-पैर बांधकर युवती की भरी मांग, रेप भी किया

संक्षेप: अंबेडकरनगर में नाबालिग के साथ दरिंदगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बड़ी बहन के देवर ने नाबालिग के हाथ-पैर बांधकर मांग भर दी। फिर रेप की घटना को अंजाम दिया।

यूपी के अंबेडकरनगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बालिका का हाथ-पैर बांधकर मांग भरने और दुराचार का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। आरोपी युवक वारदात को अंजाम देने के बाद परिजनों की हत्या करने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पीड़िता की मां ने अपनी बड़ी बेटी के देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उधर पुलिस ने बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है।

टांडा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने दिए तहरीर में कहा है कि उसकी बड़ी बेटी की शादी सम्मनपुर थाना क्षेत्र के लेहड़ी मजीसा में हुई है। बेटी का देवर आनन्द पुत्र श्रीपत उसके घर आता जाता रहता है। आरोप है कि बीते गुरुवार की रात्रि करीब 11.30 बजे आनंद ने फोन कर महिला की नाबालिग बालिका को घर के पीछे बुलाया और उसे खेत में ले जाकर उसका हाथ पैर बांध दिया। इसके बाद उसकी मांग भरते हुए वीडियो बना लिया और दुराचार किया।

बालिका के प्रतिरोध पर उसे व परिजनों की हत्या की धमकी देते हुए चला गया। पीड़िता ने घर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम से अपनी मां को अवगत कराया। इसके बाद मां ने कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाल दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि आनंद के खिलाफ दुराचार और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर बालिका को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है।