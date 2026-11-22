कौशांबी में प्रॉपर्टी विवाद में बड़े भाई ने पत्नी और ससुर के साथ मिलकर 14 वर्षीय छोटे भाई की हत्या कर दी। रविवार सुबह किशोर का हाथ-पैर बंधा शव जंगल में मिला। पुलिस ने महज पांच घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया।

अजुहा (कौशाम्बी), हिन्दुस्तान संवाद: प्रॉपर्टी के लिए बड़े भाई ने पत्नी और ससुर के साथ मिलकर किशोर की हत्या कर दी। रविवार सुबह उसका हाथ-पैर बंधा शव गांव के बाहर जंगल में पड़ा मिला। मृतक की मां ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम कराया। सनसनीखेज वारदात का खुलासा पुलिस ने बमुश्किल पांच घंटे के भीतर ही कर दिया। लिखापढ़ी के बाद तीनों आरोपियों का चालान किया जाएगा। सैनी थाना क्षेत्र के रसूलपुर मढ़ियामई निवासी छोटू (14) पुत्र स्व. रामलखन शनिवार देर शाम अपनी भाभी नीता देवी उर्फ निशा के साथ दैनिक क्रिया के लिए खेतों की ओर गया था। भाभी के सामने संकोच होने की बात कहकर वह कुछ दूर चला गया, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। काफी देर तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी।

रविवार सुबह उसका शव गांव के बाहर भैंसहा तालाब किनारे जंगल में पड़ा मिला। कान और मुंह से खून निकल रहा था। गला घोंटकर हत्या की गई थी। गले में स्याह निशान भी था। किशोर की मां श्यामकली की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। पुलिस ने शक होने पर दिवंगत के भाई राजेश्वर को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ शुरू की। थोड़ी सख्ती करने पर ही वह टूट गया। एसपी के मुताबिक, राजेश्वर ने अपनी पत्नी नीता देवी व ससुर कमलेश के साथ मिलकर 10 बिस्वा जमीन के लिए गला घोंटकर छोटे भाई छोटू की हत्या की थी। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।