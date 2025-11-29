Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newselder brother whom they searched for 40 years found wrapped in a shroud both younger brothers wept bitterly
जिस बड़े भाई को 40 साल तक खोजा वो मिले भी तो कफन में, बिलख-बिलख रोए दोनों छोटे भाई

जिस बड़े भाई को 40 साल तक खोजा वो मिले भी तो कफन में, बिलख-बिलख रोए दोनों छोटे भाई

संक्षेप:

अखिलेश ने बताया पहले तो और भाई शिवसागर को यकीन नहीं हुआ कि जिसकी आज तक खबर नहीं मिली, वे कानपुर में ही थे। सद्भावना चौकी से इंचार्ज से संपर्क कर पोस्टमार्टम पहुंचे। यहां भाई का शव कफन में लिपटा था। दोनों भाई शव लेकर चले गए। चौकी इंचार्ज ने बताया बुजुर्ग किसी दुकान में काम करते थे।

Sat, 29 Nov 2025 02:34 PMAjay Singh कानपुर, अनुज मिश्रा
share Share
Follow Us on

अपना घर छोड़कर 40 साल पहले निकल गए जिस बड़े भाई की तलाश में छोटे भाई भटक रहे थे। गुरुवार को उनका शव कफन में लिपटा देख दोनों बिलख पड़े। बुधवार रात बेहोशी की हालत में मिले बड़े भाई को पुलिस ने उर्सला में भर्ती कराया था। यहां इलाज के दौरान मौत हो गई। कागजों से पुलिस ने भाइयों को सूचना दी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रायबरेली गुरुबख्श गंज के नगदिलपुर के अखिलेश शुक्ला ने बताया 40 साल पहले 12 वीं पास भाई लवकुश शुक्ला घर छोड़कर चले गए थे। तब उनकी उम्र 20 साल थी। लवकुश के यूं अचानक चले जाने से तब परिवार बहुत परेशान हो गया था। घर में सब कई दिन तक रोते रहे थे। परिवार ने लवकुश की कई साल तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। गुरुवार फोन कर पुलिस ने बताया लवकुश की मौत हो गई।

सुनकर यकीन नहीं हुआ कि वह कानपुर में ही थे

अखिलेश ने बताया पहले तो और भाई शिवसागर को यकीन नहीं हुआ कि जिसकी आज तक खबर नहीं मिली, वह कानपुर में थे। सद्भावना चौकी से इंचार्ज रामपूजन बिंद से संपर्क कर पोस्टमार्टम पहुंचे। यहां भाई का शव कफन में लिपटा था। दोनों भाई शव लेकर चले गए। चौकी इंचार्ज ने बताया बुजुर्ग किसी दुकान में काम करते थे।

ताऊ की फोटो देख बच्चे पूछते थे पापा कौन है ये

छोटे भाई अखिलेश शुक्ला ने बताया पिता श्याम लाल शुक्ला औैर माता के साथ परिवार की दो से तीन फोटो है, जिसमें लवकुश भी मौजूद हैं। एल्बम को देख अक्सर छोटा बेटा सिर्फ यही पूछता था कि फोटो में जो आपके बगल में हैं...वह कौन हैं, कई बार तो बड़े भाई को दोस्त बताकर बेटे को गुमराह करना पड़ा। लेकिन अब सच्चाई बताने का समय आ गया। जब उनकी लाश अंतिम दर्शन के लिए गांव के घर में ले जाउंगा तो बेटे को 40 साल पुराने किस्से से रूबरू कराना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में कोरियर की आड़ में सेक्स रैकेट, दिल्ली तक भेजी जाती हैं लड़कियां
ये भी पढ़ें:यूपी में फिर बिजली के रेट बढ़ाने की कोशिश में पावर कॉरपोरेशन, दाखिल किया एआरआर
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP News Today Up News Up News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |