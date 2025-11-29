जिस बड़े भाई को 40 साल तक खोजा वो मिले भी तो कफन में, बिलख-बिलख रोए दोनों छोटे भाई

संक्षेप: अखिलेश ने बताया पहले तो और भाई शिवसागर को यकीन नहीं हुआ कि जिसकी आज तक खबर नहीं मिली, वे कानपुर में ही थे। सद्भावना चौकी से इंचार्ज से संपर्क कर पोस्टमार्टम पहुंचे। यहां भाई का शव कफन में लिपटा था। दोनों भाई शव लेकर चले गए। चौकी इंचार्ज ने बताया बुजुर्ग किसी दुकान में काम करते थे।

अपना घर छोड़कर 40 साल पहले निकल गए जिस बड़े भाई की तलाश में छोटे भाई भटक रहे थे। गुरुवार को उनका शव कफन में लिपटा देख दोनों बिलख पड़े। बुधवार रात बेहोशी की हालत में मिले बड़े भाई को पुलिस ने उर्सला में भर्ती कराया था। यहां इलाज के दौरान मौत हो गई। कागजों से पुलिस ने भाइयों को सूचना दी थी।

रायबरेली गुरुबख्श गंज के नगदिलपुर के अखिलेश शुक्ला ने बताया 40 साल पहले 12 वीं पास भाई लवकुश शुक्ला घर छोड़कर चले गए थे। तब उनकी उम्र 20 साल थी। लवकुश के यूं अचानक चले जाने से तब परिवार बहुत परेशान हो गया था। घर में सब कई दिन तक रोते रहे थे। परिवार ने लवकुश की कई साल तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। गुरुवार फोन कर पुलिस ने बताया लवकुश की मौत हो गई।

सुनकर यकीन नहीं हुआ कि वह कानपुर में ही थे अखिलेश ने बताया पहले तो और भाई शिवसागर को यकीन नहीं हुआ कि जिसकी आज तक खबर नहीं मिली, वह कानपुर में थे। सद्भावना चौकी से इंचार्ज रामपूजन बिंद से संपर्क कर पोस्टमार्टम पहुंचे। यहां भाई का शव कफन में लिपटा था। दोनों भाई शव लेकर चले गए। चौकी इंचार्ज ने बताया बुजुर्ग किसी दुकान में काम करते थे।